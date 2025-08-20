Спад мъчи фармацевтичен гигант, популярен с лекарства за отслабване

Датската „Ново Нордиск“, станала световен хит с медикаментите за отслабване, затваря кранчето за нови назначения в част от отделите, които не са критични за бизнеса. Потвърждението дойде от говорителка на компанията, цитирана от ДПА.

С близо 78 000 служители към края на юни, концернът запазва пълна скорост в производството, продажбите, клиничните разработки и финансите – там подборът продължава. Но извън тези направления наемането влиза в режим „пауза“ – ясен знак, че мениджмънтът затяга дисциплината.

Натискът върху печалбата и битката за отслабващия пазар

Замразяването идва на фона на двоен удар: натиск върху маржовете и охлаждане на търсенето на Wegovy, доскоро определян като блокбъстър. В САЩ ситуацията е особено сложна. Аптеките получиха възможност да предлагат законни compounded варианти заради проблеми с доставките, а конкурентът Eli Lilly набира скорост със Zepbound. Резултатът е натиск върху цената и делa на „Ново Нордиск“ в най-важния пазар.

Нов шеф, затягане на коланите и нервни пазари

От началото на август начело е новият главен изпълнителен директор Майк Дустдар – рокада, последвала второто понижение на годишната прогноза. Председателят Хелге Лунд постави „ефективност“ като първи приоритет, а Дустдар даде да се разбере, че не изключва и съкращения.

Междувременно компанията прекрати осем изследователски проекта и реже разходи почти навсякъде. Натискът личи и на борсата. След около 30% спад след последното предупреждение за печалбата, акциите в сряда докоснаха 342,85 датски крони и по-късно се търгуваха на 345,60 крони, минус 0,7% за деня.

