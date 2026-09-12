Спад мъчи фармацевтичен гигант, популярен с лекарства за отслабване
От началото на август начело е новият главен изпълнителен директор Майк Дустдар
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От началото на август начело е новият главен изпълнителен директор Майк Дустдар
Поклонението ще се състои на 30.07.2025 г. в Частен гробищен парк "Бояна" в София
Разработването на нови терапии се развива според очакванията
Продажбите в направление „Фармацевтични продукти за хуманната медицина“ нарастват с 10,3% до 20,8 млрд. евро Продажбите в направление „Здраве за...
Най-скъпата компания
Акад. Любомир Желязков създава първите български оригинални лекарства
Boehringer Ingelheim и Google ще си сътрудничат във фармацията
Постигането на по-ниски цени на лекарствата и високите разходи за откриване на нови молекули са сред причините за сделките Световният гигант "Тева" п...
Свещениците са повече от математиците, животновъдите - с най-ниски дипломи Рейтинговата система на университетите не само подрежда висшите училища сп...
Плевен. Готви се акредитацията на бъдещия факултет по фармация на медицинския университет в Плевен, чието финансиране от 3.8 млн. лв. от публичната ин...