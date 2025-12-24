Драма със здравните права на много българи. Увисват около Нова година

В началото на 2026 г. част от българските граждани може временно да се окажат без здравноосигурителни права заради планирани технически дейности в информационните системи на Национална агенция за приходите.

От 1 до 5 януари няма да се извършва актуализация на данните за здравноосигурителния статус, като електронните справки ще отразяват информация, валидна към 31 декември 2025 г. включително. Това създава риск за хора с прекъснати здравни права, които не уредят задълженията си до края на годината.

Проблемът се задълбочава и от подготовката за въвеждането на еврото и промените в платежните системи. Здравните вноски, наредени в периода от 1 до 4 януари 2026 г. включително, ще постъпят по сметката на НАП в БНБ едва на 5 януари. В същото време агенцията няма да приема картови плащания, включително чрез електронните услуги за справка и плащане на задължения, което означава, че в този период няма да се обновяват и данните за здравноосигурителните права.

От НАП предупреждават, че лицата с прекъснати към момента здравноосигурителни права могат да избегнат неблагоприятните последици, ако платят дължимите си здравни вноски най-късно до обяд на 30 декември 2025 г.

За възстановяване на правата обаче задължително преди плащането трябва да бъде подадена декларация образец 7, въз основа на която да са изчислени задълженията. Информация за наличието на такива задължения може да се провери чрез електронната услуга за справка за задължения с възможност за плащане или в офис на НАП.

