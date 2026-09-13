Не струва нито лев, а може да ви спести хиляди! Какво трябва да знаете за ЕЗОК
Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
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Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
Парламентът окончателно прие бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година
Ако пътувате в чужбина, ви трябва европейска здравноосигурителна карта
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
Промени в системите на НАП и въвеждането на еврото блокират плащанията
Сред приоритетите на седмицата са второто четене на закона за здравното осигуряване и новите мерки за енергийна ефективност
Размерът на таксата при джипитата отново е на дневен ред
Промените създават потенциална възможност да бъде ограничен достъпът на здравноосигурените лица до медицинска помощ
Основната последица за неосигурените е силно ограниченият достъп до медицински услуги
Това съобщи на пресконференция д-р Мими Виткова
Здравноосигурителната вноска ще остане 8 процента
Вицепремиерът Ивайло Калфин се обяви против идеята на здравния министър Петър Москов чиновниците с високи заплати да си плащат осигуровките за здраве....
Вчера депутатите решиха днес да няма парламентарен контрол и да продължат с обсъждането на промените в Закона за здравното осигуряване. Промените в з...
Русе. "По същество сме си стиснали ръцете с ЕК за финансиране с 85 млн. евро за програмата за Спешна помощ", съобщи в Русе здравният министър д-р Петъ...
След 6 месеца правата ще се възстановяват, ако се платят всички натрупани осигуровки Здравното министерство спира амнистията за данък здраве. Здравно...
София. Правителството ще разгледа промени в Закона за здравното осигуряване, сред които услугите, които заплаща Здравната каса, да се разделят на два...
Варна. Болниците няма да лекуват пациенти, които имат възможност да плащат здравни осигуровки, но не го правят. Това ще залегне в промените в Зак...
Компаниите изпращат анекси на клиентите за новите суми
София. Всички здравноосигурени лица ще могат да сменят личния си лекар от 1 юни, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Такава смян...