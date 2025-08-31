Личните лекари: Потребителската такса не е социална помощ!

Потребителската такса, която пациентите заплащат на личните лекари, отново излиза на преден план.

„Социалната функция на държавата не трябва да бъде изпълнявана от личните лекари. Държавата трябва да поеме ангажимента си към хората, които са освободени от потребителска такса“, заяви пред нова телевизия общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите ѝ

размерът на таксата не е променян повече от 13 години,

въпреки че минималната работна заплата се е увеличила четирикратно. Затова личните лекари настояват за преразглеждане на механизма, а не просто за фиксирана сума.

Неравнопоставеност и претоварване в здравната система

Д-р Николова подчерта, че дългият списък от категории пациенти, освободени от потребителска такса, включително деца, пенсионери, бременни и хора с хронични заболявания, води до неравномерно натоварване. По-справедлив модел според нея би бил всеки да заплаща таксата, а държавата впоследствие да възстановява сумите на социално слабите.

„Таксата има и възпираща функция. Не бива системата да се претоварва с хора, които са освободени от потребителска такса, но идват ежедневно без реална нужда, а междувременно други, които плащат такса да не могат да стигнат до лекар“, посочи тя.

Лекарите под натиск между бюрокрацията и реалните разходи

Освен финансовия аспект, личните лекари са изправени и пред все по-сериозна административна и физическа натовареност, при положение че броят им намалява. „Поддръжката на лекарска практика също е сериозно перо“, напомни д-р Николова.

Тя бе категорична, че събираната такса не представлява „чиста печалба“ за лекарите, а покрива реални разходи – за персонал, консумативи, осигуровки и наем на кабинети. В този контекст искането за преосмисляне на потребителската такса звучи не като опит за печалба, а като призив държавата най-накрая да поеме своя дял от отговорността.

