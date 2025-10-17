Ракът на гърдата поразява все по-млади жени в България

Ракът на гърдата продължава да бъде най-честото онкологично заболяване сред жените в България и водеща причина за смъртност, но тревожното е, че заболяването все по-често засяга и млади жени под 30-годишна възраст.

Според последните данни на BreastUnit.bg, ракът на гърдата представлява 25,5% от всички новодиагностицирани случаи при жените, като само за последната година е причинил 1 533 смъртни случая. Медиците предупреждават, че навременната профилактика остава най-сигурният начин за спасение.

Все повече млади пациентки, но и повече осъзнатост

Тревожна тенденция за 2025 г. показва материал на Skener News: броят на жените под 30 години с рак на гърдата се е удвоил, а при възрастовата група между 41 и 50 години се наблюдава ръст от над 12%.

В същото време лекарите отчитат положителен знак – все повече жени търсят профилактични прегледи и образни изследвания. Това показва промяна в културата на превенцията, която може да спасява животи.

В Медицински комплекс „Доверие“ се извършват ехографски и мамографски изследвания, които дават възможност за ранно откриване и осигуряват пълен диагностичен и терапевтичен път за пациентките.

„Не бива да приемаме диагнозата като присъда. Всичко зависи от стадия, в който се открива заболяването, и именно тук профилактиката има решаваща роля,“ подчертава д-р Антон Стоянов, началник на отделението по образна диагностика в комплекса.

Рискови фактори и значение на скрининга

Ракът на гърдата възниква, когато клетките в млечната жлеза започнат да се делят неконтролируемо и образуват злокачествен тумор. Най-често заболяването започва в каналчетата или лобулите на гърдата и може да се разпространи към лимфни възли или други органи.

Сред основните рискови фактори са възрастта (особено след 40–45 г.), наследствени мутации в гените BRCA1 и BRCA2, хормонални промени, наднормено тегло, алкохол и липса на физическа активност.

Мамографският скрининг остава най-надеждният метод за ранно откриване – той може да идентифицира изменения преди появата на симптоми. Според Американското онкологично дружество (ACS) жените между 40 и 44 години могат да започнат ежегоден скрининг, тези между 45 и 54 години – ежегодна мамография, а след 55 години – изследване на всеки две години или според индивидуалния риск.

При повишен риск, например при носителки на генетични мутации, се препоръчва комбиниран скрининг с мамография и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

Лечение и достъп до медицинска помощ

Жените, диагностицирани с рак на гърдата, имат достъп до лечение в комплексните онкологични центрове (КОЦ), СБАЛОЗ, НСБАЛХЗ и университетските болници в страната.

Профилактиката и образованието остават ключови за намаляване на заболеваемостта. Освен професионалните прегледи, лекарите напомнят за самонаблюдението като важен навик – всяка жена трябва да познава структурата на гърдите си и да обръща внимание на промени като уплътнения, деформации, промяна в зърното или необичайна секреция.

Д-р Стоянов подчертава, че ранното откриване спасява живот, а съвременната медицина предлага ефективни възможности за лечение, включително щадящи терапии и реконструктивна хирургия.

Октомври – месец на розовата лента и конкретното действие

Октомври е месецът на розовата лента – символ на сила, съпричастност и надежда. Лекарите и организациите у нас напомнят, че този месец не бива да се свързва само с кампании, а с реално действие – профилактичен преглед, консултация с лекар и повече внимание към собственото здраве.

Медицински комплекс „Доверие“ е сред малкото болници, в които пациентките не е необходимо да си записват предварително час за мамограф, което улеснява достъпа до профилактика.

Посланието на медиците е ясно: ракът на гърдата може да бъде победен, ако бъде открит навреме. Превенцията е в ръцете на всяка жена.

