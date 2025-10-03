Младите лекари няма да взимат заплати, вързани със средната

Напрежение около обещаните по-високи заплати за младите лекари. В парламента премиерът Росен Желязков се обяви категорично против идеята възнагражденията им да бъдат обвързани със средната работна заплата. Аргументът му е, че подобна практика би изкривила икономиката и би наляла допълнителна инфлация – предупреждение, което прозвуча като тревожен сигнал за цялата здравна система.

„Инфлация срещу реформи“

По време на блицконтрол в парламента премиерът отговори на въпрос от депутат, който настоя за информация кога ще бъде внесен обещаният законопроект за заплатите на медицинските специалисти. Желязков подчерта, че въпросът не е дали трябва да се повишат възнагражденията, а как да се направи.

„Конвергенцията на заплащанията със средноверопейските е политика от дълги години и върви в правилна посока. Въпросът е да не прегрява. Защото привързването към средната работна заплата на редица възнаграждения изкривява възможностите на икономиката и налива допълнителна инфлация“, заяви премиерът.

Липсваща експертиза и диспропорции в системата

Желязков призна, че не е сигурен докъде е стигнала дейността на специалната работна група по темата, но обеща да обърне внимание на здравния министър Силви Кирилов за необходимата експертиза и политическо решение.

„Диспропорциите при заплащането в болниците са огромни, дали става въпрос за държавни, общински или частни. Има елитаризация на определени дейности и подценяване на възможността млади лекари и специализанти да продължат развитието си в българската здравна система. Тези диспропорции трябва да бъдат правилно адресирани“, подчерта премиерът.

„Не“ на механичното обвързване

В заключение Желязков повтори категоричната си позиция, че не споделя разбирането за връзка със средната работна заплата. Според него правилният подход е заплатите на младите медицински специалисти да бъдат определени в рамките на цялостната система на здравното заплащане, а не чрез механични формули.

