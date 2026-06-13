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10 награди за млади медици

10 награди за млади медици

10 награди ще присъди кампанията "Млад медик" на в. "Стандарт" "Дарик радио" и Здравното министерство. Това ще стане на 12 ноември на специална церемо...

02 ноември | 6:05
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