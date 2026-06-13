Младите лекари няма да взимат заплати, вързани със средната
Премиерът предупреди, че подобна схема изкривява икономиката и създава инфлация
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Премиерът предупреди, че подобна схема изкривява икономиката и създава инфлация
Според протестиращите млади медици обаче мярката е недостатъчна
Събират се пред здравното министерство
10 награди ще присъди кампанията "Млад медик" на в. "Стандарт" "Дарик радио" и Здравното министерство. Това ще стане на 12 ноември на специална церемо...
Министерството на здравеопазването ще плати таксата за обучение на 221 специализанти. Решението е взето следствие на първата дискусия от кампанията "М...
Местата за специализация на младите медици се увеличиха. Общо 571 позиции обявиха болниците в цялата страна към 19 март, съобщиха от министерството на...