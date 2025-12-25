Нова кампания набира пилоти за въздушната спешна помощ

Авиационният оператор „България Хели Мед Сървиз“ обяви старт на кампания за обучение на пилоти за системата за спешна въздушна медицинска помощ у нас. Инициативата е под надслов „Започни обучението си за пилот - Стани пилот, спаси живот!“ и е насочена към привличане на нови кадри за въздушната линейка.

Кандидатите трябва да са на възраст между 19 и 35 години и да са в отлично физическо и психическо здраве, като се изисква и владеене на английски език. На одобрените се предлага международно сертифицирано обучение без лични финансови разходи, както и възможности за кариерно развитие.

Кампанията идва след развитие на въздушния флот за медицински мисии. Преди дни беше тестван във въздуха петият български хеликоптер за системата за спешна медицинска помощ, а първият пристигна в България в началото на 2024 година.

