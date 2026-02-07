Не си виновен ти. Ето какво дирижира настроението ни

Всички обичаме да вярваме, че контролираме емоциите си. Че тъгата, тревожността или внезапната раздразнителност са просто „лош ден“. Само че науката все по-често повдига вежда и прошепва: може би не ти си виновен – може би са хормоните.

Дълго време фокусът беше върху невротрансмитерите – серотонин, допамин, норадреналин. Но с напредъка на изследванията става ясно, че хормоните не са просто фонов шум. Те са диригенти. И понякога – доста безмилостни.

Невидимата власт в кръвта

Хормоните са химични пратеници, произвеждани от жлези и тъкани, които пътуват из тялото и се „ръкуват“ с рецептори, за да задействат реакции. Повече от 50 са идентифицирани досега и заедно управляват всичко – от растежа и съня до сексуалността и психичното здраве.

„Хормоните реално влияят на настроението и емоциите ни“, казва Нафиса Исмаил, професор по психология в University of Ottawa. Те взаимодействат с невротрансмитерите, но и пряко влияят върху раждането и загиването на мозъчни клетки. С други думи – не просто променят как се чувстваме, а как е устроен мозъкът ни.

Защо жените плащат по-висока цена

Депресията и тревожните разстройства скачат рязко по време на големи хормонални промени. До пубертета момичета и момчета боледуват еднакво често. След това – момичетата стават два пъти по-уязвими. И тази разлика остава за цял живот.

Естрогенът и прогестеронът играят ключова роля. Преди менструация нивата им падат – и при някои жени това отключва раздразнителност, тъга и тревожност. При други – тежко предменструално дисфорично разстройство, със симптоми, които могат да съсипят личния и професионалния живот.

„За много жени това е хроничен проблем, който се повтаря всеки месец“, казва Лийза Ханцу от Johns Hopkins University.

След раждането ударът е още по-рязък – прогестеронът и естрогенът буквално пропадат. Не е случайно, че до 13% от родилките изпитват следродилна депресия.

А после идва перименопаузата. Колебания, които не са плавни, а хаотични. „Не е важно точното ниво, а рязката смяна“, обяснява Лийза Галеа от University of Toronto. Някои жени минават без проблем. Други – с мозъчна мъгла, депресия и срив на паметта.

Мъжете не са имунизирани

При мъжете тестостеронът спада бавно, но и това понякога е достатъчно. При част от тях се появяват промени в настроението, апатия, дори депресивни епизоди. Темата обаче рядко се обсъжда. „Определено ѝ се обръща твърде малко внимание“, казва Исмаил.

Когато стресът излезе от контрол

В центъра на драмата стои т.нар. HPA ос – хипоталамус, хипофиза, надбъбречни жлези. При стрес тя излива кортизол в кръвта, за да ни даде енергия. Краткосрочно – полезно. Хронично – разрушително.

Постоянно високият кортизол убива неврони в хипокампуса, амигдалата и префронталния кортекс – зоните за памет, емоционален контрол и вземане на решения. Резултатът: тревожност, раздразнителност, лоша концентрация и депресия.

Любовта срещу кортизола

На другия полюс стои окситоцинът – „хормонът на любовта“. Освобождава се при близост, докосване, доверие. Намалява кортизола и създава усещане за сигурност. Не е панацея и не всички вярват, че може да се използва терапевтично, но ролята му като естествен антистрес е безспорна.

Щитовидната жлеза – тихият саботьор

Дисбалансът на Т3 и Т4 – хормоните на щитовидната жлеза – често стои зад депресия и тревожност. Високи нива носят напрежение и паника. Ниски – потиснатост. Добрата новина: корекцията им обикновено връща и настроението.

Новата надежда

Знанието започва да се превръща в лечение. Лекарството брексанолон, имитиращо алопрегнанолон, вече показва впечатляващи резултати при следродилна депресия. Изследват се и комбинации от антидепресанти с тестостерон или естроген при определени групи пациенти.

Но универсално решение няма. Хормоните не действат еднакво при всички.

„Знаем, че влияят. Не знаем защо някои хора са толкова чувствителни, а други – почти не“, обобщава Исмаил.

И може би това е най-важният извод: настроението не винаги е избор. Понякога е биохимия. А разбирането ѝ може да се окаже първата крачка към по-добро лечение – и повече състрадание към самите нас.

