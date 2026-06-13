Цветанка Андреева: Стратегията на Радев да се дистанцира губи ефект
В предизборната кампания ще има компромати, атаки срещу партии и наддаване със социални разходи
Следете всички новини, анализи и коментари за Прояви. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В предизборната кампания ще има компромати, атаки срещу партии и наддаване със социални разходи
Всички обичаме да вярваме, че контролираме емоциите си. Че тъгата, тревожността или внезапната раздразнителност са просто „лош ден“. Само че науката в...
Кметът на София Васил Терзиев ще даде началото на месеца на детето в града
Проявите започват с празнична сесия на Столичния общински съвет, от 10:00 ч.
Днес в 18.00 часа пред паметника на Апостола в София ще се състои възпоменателна церемония-поклонение
C тъpжecтвeн pитyaл пpeд пaмeтниĸa нa зaгинaлитe във вoйнитe cтapoзaгopци в пapĸ „Aл. Cтaмбoлийcĸи Cтapa Зaгopa oтбeлязa 111 гoдини oт oбявявaнeтo нa...
Община Варна е подготвила различни занимания и развлечения за малчуганите си на техния празник
С открит урок на възпитаници от Търговската гимназия "Завинаги с нас" в културния център "Морско казино" започват днес проявите в памет на Васил Левск...
Празничната неделя и топлото време ще допринесат за куп пъстри изяви из цялата страна. Най-дълго хоро, хиляди носии, гигантски яйца, шествие с факли с...
В деня на хумора и сатирата – първи април, стартират празничните мероприятия от великденската програма на община Сандански. Те ще започнат с концерт н...