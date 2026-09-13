5 минути танци на ден, правят мозъка ви по-бърз и по-креативен
Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
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Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
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Всички обичаме да вярваме, че контролираме емоциите си. Че тъгата, тревожността или внезапната раздразнителност са просто „лош ден“. Само че науката в...
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