Тази обичана напитка подобрява паметта и настроението

Горещият шоколад отдавна се свързва предимно с уют, сладък вкус и зимно настроение. Според учени обаче любимата напитка може да бъде и сериозен съюзник на здравето. Публикация на Gotujе посочва, че какаото съдържа повече антиоксиданти дори от зеления чай, а редовната консумация на горещ шоколад има положителен ефект върху сърцето, мозъка и нервната система. Специалистите твърдят, че много хора подценяват полезните свойства на напитката и я приемат единствено като десерт.

Защо горещият шоколад е полезен

Според изданието какаото е сред най-богатите източници на антиоксиданти. Те помагат на организма да се бори със стареенето и предпазват клетките от увреждане. Редовната консумация на горещ шоколад може да намали риска от сърдечни заболявания и да подпомогне доброто състояние на кожата.

Освен това напитката оказва положителен ефект и върху мозъчната дейност. Според авторите на публикацията горещият шоколад подпомага паметта, концентрацията и психическото здраве. Шоколадът стимулира производството на ендорфини и серотонин, които подобряват настроението и намаляват напрежението.

Какъв шоколад да изберем

Специалистите подчертават, че за да бъде напитката наистина полезна, трябва да се използва качествено какао с ниско съдържание на захар.

Ако човек иска да подслади напитката, се препоръчват естествени подсладители като мед или кленов сироп. Все по-популярни стават и растителните млека - бадемово, кокосово или соево, които добавят допълнителни хранителни вещества.

За по-богат вкус и още ползи за здравето към напитката може да се добавят канела или ванилия.

Как да си направим горещ шоколад

Съставки

270 мл краве или растително мляко;

1 пълна лъжица качествено какао на прах;

чаена лъжичка мед или кленов сироп;

любими добавки, като например половин чаена лъжичка канела на прах;

по желание: маршмелоу, бита сметана.

Вземете тенджера, налейте мляко в нея, добавете какао и една чаена лъжичка мед или кленов сироп.

Загрейте на слаб огън, като бъркате непрекъснато, за да не загори. В този момент можете да добавите малко канела. Не позволявайте на горещия шоколад да заври - след като се загрее, го изсипете в чаша. Ако желаете, гарнирайте шоколада с нещо като например маршмелоу или малко бита сметана.

