Диетолози назоваха три най-добри сока за поддържане на здравето

Сокът често се възприема като здравословен избор, защото е резултат от изстискване на плодове или зеленчуци. В същото време обаче той е по-калоричен от целите плодове и съдържа по-малко фибри. Това означава, че ползите не са безусловни и изискват внимателен подбор и умерена консумация. Експерти обясняват как да се ориентираме в избора и кои сокове са най-добрият вариант.

Как да изберем наистина здравословен сок

Както отбелязва Today при избора на продукт е важно да се прочете етикетът и да се избере само 100% сок. Въпреки това, дори 100% плодов или зеленчуков сок трябва да се консумира в ограничени порции или да се разрежда с вода, според „Диетични насоки за американците 2025-2030“. Диетолозите препоръчват да се пие не повече от половин чаша 100% плодов сок на ден.

Някои видове сокове могат да се впишат в здравословната диета, казва регистрираният диетолог Натали Рицо.

„Тъй като 100% сок се прави само от плодове или зеленчуци, той не съдържа добавена захар. Сокоизстискването е добър начин да си набавите някои хранителни вещества от храната, ако не можете да си набавите дневния прием на плодове или зеленчуци“, обясни тя.

Според Лиза Йънг, регистриран диетолог и автор на „Най-накрая сити, най-накрая стройни“, соковете осигуряват бърз начин за набавяне на хранителни вещества. Недостатъкът е, че съдържат по-малко фибри от целите плодове и зеленчуци, така че не се чувствате толкова сити, колкото след хранене.

Когато избирате сок от магазина, Рицо съветва да търсите продукти с етикет „100% сок“, което означава, че не съдържат добавена захар и са направени само от плодове. Първата съставка трябва да бъде самият плод или зеленчук, а най-добре е да бъде единствената.

Могат ли децата да пият сок

Според Американската академия по педиатрия децата, които пият сок, са изложени на риск от излишни калории, кариес и отхвърляне на вода. Диетолозите препоръчват да се избягва сок преди 1-годишна възраст и да се ограничава до 110–180 мл на ден за деца от 1 до 6 години.

„Ако давам на децата си сок, което не правя много често, той трябва да е само 100% плодов сок. Предпочитам обаче децата ми да си набавят калориите от храни, които ги засищат и осигуряват други хранителни вещества, а не от напитки“, казва Рицо.

Детският диетолог Малина Малкани препоръчва сокът да се разрежда с вода.

Кой сок е най-здравословен

Диетолозите посочват три варианта за най-добър сок.

1. Сок от нар

Според Рицо има много изследвания за ползите му за здравето. Сокът от нар се прави от целия плод и съдържа много полифеноли - антиоксиданти, които се борят с възпаленията.

Сокът от нар може да бъде особено полезен за сърцето, според регистрирания диетолог Тереза Джентиле. Проучване в Science of Food and Agriculture показва, че полифенолите в него понижават кръвното налягане.

Друго изследване в ScienceDirect предполага, че ежедневната консумация може да подобри зрителната памет при хора на средна и по-възрастна възраст.

2. Сок от цвекло

Сокът от цвекло съдържа нитрати, които в организма се превръщат в азотен оксид. Според Рицо това е мощен вазодилататор, който разширява кръвоносните съдове и подобрява притока на кръв.

Това намалява умората по време на тренировка и понижава кръвното налягане. Проучване от 2025 г. показва, че при възрастни хора редовната консумация води до понижение на кръвното налягане.

Цвеклото съдържа калций, витамин C, желязо, калий и магнезий, а също така има по-малко захар от много други сокове.

„Единственият недостатък е, че сокът от цвекло няма добър вкус, така че много хора го пият в концентрирани порции, за да се възползват от него“, отбеляза Рицо.

3. Зеленчуков сок с ниско съдържание на натрий

Този вид сок е богат на ликопен и витамин C. Освен това съдържа много калий и е с ниско съдържание на калории и захар.

Доматеният сок попада в тази категория, но Йънг предпочита смеси от зеленчукови сокове. Важно е да се избира вариант с възможно най-ниско съдържание на сол.

„Пия това всеки ден. Освен това наистина задоволява апетита ми, така че е чудесна закуска след обяд“, казва тя.

Други здравословни варианти

Черешовият сок също се нарежда сред полезните напитки.

„Черешовият сок е една от любимите ми напитки, които препоръчвам на спортисти, защото е доказано, че намалява мускулната треска“, казва Рицо.

Йънг препоръчва натурален черешов сок без добавена захар. Чаша от 225 мл съдържа 6% от дневната стойност за желязо и калий и може да подпомогне съня, защото съдържа мелатонин и триптофан.

Проучване от 2025 г. показва, че той повишава нивата на тези вещества в кръвта и подобрява съня, като намалява възпалението и оксидативния стрес.

Цитрусовите сокове също са полезни заради високото съдържание на витамин C. Йънг отбелязва, че сокът от грейпфрут може да взаимодейства с лекарства, особено статини.

Напълно нормално е да се пие портокалов сок от концентрат, стига да няма добавена захар. Изследвания показват, че той може да намали сърдечно-съдовите рискове.

Кой сок съдържа най-малко захар

Всички 100% плодови сокове съдържат естествена захар. Според Йънг най-ниско съдържание имат зеленчуковите, цвекловите и доматените сокове.

Може ли да се пие сок всеки ден

„Да, ако внимаваш с порциите си“, казва Рицо. Тя обяснява, че една чаша често съдържа повече от един плод. Препоръчителната дневна доза е около 113 мл или половин чаша, като може да се разрежда с вода.

Според Йънг една чаша от 230 мл зеленчуков сок е достатъчна, защото е с ниско съдържание на захар и калории.

Кой сок е най-подходящ за отслабване

Йънг посочва, че зеленчуковите сокове с ниско съдържание на натрий са най-подходящи за отслабване, защото намаляват апетита.

Рицо допълва, че няма категорични изследвания за влиянието на конкретни сокове върху теглото, но препоръчва да се избират по-малко сладки варианти с реални ползи за здравето.

