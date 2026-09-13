Откриха неочакван риск за здравето от лекарствата за отслабване
В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
Следете всички новини, анализи и коментари за Отслабване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В бъдеще получените резултати могат да послужат за основа за превантивни стратегии
Хора си инжектират експериментален препарат
Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
Малко клинично изпитване дава надежда за ново лечение, но учените настояват за по-мащабни проверки
Експерти разкриват защо полезните храни, напитките и строгите ограничения могат неусетно да провалят режима
Не се лъжете - не са цяр за всяка болежка, опасни са!
Новият медикамент вече се продава в избрани аптеки във Великобритания, но специалистите предупреждават за опасност от фалшификати.
Фалшиви са, продават ги из интернет
Марта Стюарт събра позициите на експерти за напитката, която се рекламира за кожа, талия и „прочистване“
Звездата отрече двете да са скарани за пари и призна, че най-ценна за нея остава връзката с публиката, а не хонорарът след участие
Ядат се храни от 4 групи
Дивата на бг музиката разказва как е свалила 40 от 100 кг
Изборът зависи от целите, здравето на сърцето, приема на мазнини и цялостния хранителен режим
Червена леща е в основата
Проблемът не е толкова в калорийното съдържание, колкото в хормоналните промени
Някои ежедневни продукти могат да намалят апетита и да подпомогнат изгарянето на мазнини
Сокът наистина е здравословен, но има някои нюанси, които трябва да знаете
Диетолозите са съгласни, че печена сьомга с киноа и аспержи са отличен избор
Специалист предупреждава за скритите калории и опасните комбинации
Времето и начинът на консумация се оказват ключови за ефекта върху теглото