Защо кафето с мляко пречи на отслабването

Мнозина смятат сутрешното лате или капучино за безобиден навик, добавящ само няколко допълнителни калории към диетата. Ендокринолозите обаче гледат на този ритуал по съвсем различен начин. Според експертите кафето с мляко и захар не е просто ободряваща напитка, а пълноценно хранене, което може сериозно да попречи на отслабването.

Проблемът не е толкова в калорийното съдържание, колкото в хормоналните промени, които тази напитка предизвиква в организма. Така обичайното капучино се превръща в пречка за стройната фигура. Разбирането на тези процеси ще ви помогне да преосмислите отношението си към сутрешното кафе и да намерите начини да го пиете без да вредите на фигурата си.

Механизмът, по който кафето с мляко влияе на тялото, е по-сложен отколкото изглежда на пръв поглед. Когато изпиете чаша кафе, кофеинът задейства освобождаването на аминокиселината аланин от черния дроб. Това вещество временно потиска апетита за около час, създавайки усещане за ситост. Това може да изглежда като полза за тези, които се опитват да отслабнат, но именно тук се крие опасността.

Въпреки че не чувствате глад и си мислите, че контролирате ситуацията, в кръвта ви се случва нещо съвсем различно. Нивата на кръвната захар започват да се повишават, което автоматично задейства производството на инсулин. Този хормон е отговорен за усвояването на глюкоза от клетките, но когато нивата са повишени, той работи по различен начин, поставяйки тялото в режим на съхранение. Всичко, което добавяте към кафето си – мляко, захар, сиропи – или ядете с него, при този хормонален фон се превръща в калории, които се съхраняват като мазнини, вместо да се използват за енергия.

Важно е също да се помнят по-сериозните последици от редовната консумация на кафе с добавки. Редовната консумация на тези напитки води до постоянни колебания в нивата на инсулин в кръвта, което с течение на времето води до инсулинова резистентност. Това е състояние, при което клетките на тялото спират да реагират адекватно на инсулина и отказват да приемат глюкоза от кръвта. Инсулиновата резистентност е тясно свързана с развитието на затлъстяване и е рисков фактор за диабет тип 2.

Научните изследвания потвърждават влиянието на млякото върху метаболитния отговор на организма. В клинични изпитвания учените са изследвали реакциите на възрастни с наднормено тегло към различни напитки. Участниците са яли стандартна закуска, комбинирана с различни напитки: пълномаслено мляко, обезмаслено мляко, кафе със захар и други опции. Резултатите показват значителна разлика между черно кафе и кафе с добавки.

Черното кафе е практически без калории и не влияе върху нивата на инсулин в кръвта. Добавянето на мляко създава съвсем различна картина. Млякото съдържа въглехидрати (лактоза) и протеини, като и двете стимулират производството на инсулин. Добавянето на захар или сладък сироп утроява натоварването на панкреаса. Диетолозите смятат, че час след пиене на тази напитка нивата на кръвната захар и инсулина се повишават, превключвайки тялото от режим на изгаряне на мазнини към режим на съхранение на мазнини.

Има решение и то е съвсем просто: преминете на черно кафе без захар или мляко. Ако вкусът ви се струва твърде горчив или необичаен, изберете висококачествени кафени зърна и постепенно се научете да различавате вкусовите им нюанси. Това е умение, което се развива с времето и ви позволява наистина да оцените вкуса на кафето. За тези, които категорично не могат да се откажат от млякото, има компромис: добавете го, но смятайте тази чаша не за напитка, а за пълноценна закуска.

Важно е да преосмислите отношението си към кафето с мляко и да вземете предвид калорийното му съдържание в цялостната си диета. Ако сте пили капучино сутрин, считайте го за лека закуска и планирайте следващото си хранене съответно. Особено важно е да не комбинирате лате със сандвич или сладкиш – това създава двойно въглехидратно натоварване на тялото, което на практика гарантира съхранение на мазнини.

Растителните млека не са безопасна алтернатива, както много хора смятат. Овесеното, бадемовото и кокосовото мляко също съдържат въглехидрати и калории, а овесеното мляко понякога е дори по-калорично от кравето поради добавената захар.

Сутрешното кафе само по себе си не е враг на отслабването - проблемът възниква, когато тази напитка се превърне в десерт. За тези, които се опитват да отслабнат, оптималният избор е черно кафе или поне елиминиране на захарта, като същевременно продължават да консумират мляко. Вашият панкреас, хормоналният баланс и талията ще ви благодарят за това решение. Изборът на правилната сутрешна напитка не само помага за контролиране на теглото ви, но и предотвратява сериозни метаболитни нарушения в бъдеще, пише Gaseta.ru.

