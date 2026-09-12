Денят, в който една инжекция промени медицината и спаси милиони
Бантинг публично споделя половината от паричната си награда с Бест
Следете всички новини, анализи и коментари за Инсулин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бантинг публично споделя половината от паричната си награда с Бест
Проблемът не е толкова в калорийното съдържание, колкото в хормоналните промени
По повод Световния ден на диабета доц. д-р Стефка Владева обръща внимание на важни съвети за превенция на захарната болест
Според него проблемът с недостига на инсулин е хроничен и се обостря периодично
Съпредседателят на ДПС призова за незабавно разследване
Според заповед на здравния министър
Остават две седмици до изтичането на забраната за износ на инсулин от България
Със забрана за износ са и други понижаващи кръвната захар лекарства
Той е сезирал министъра, след като публично бяха оповестени тревожни данни
Според фармацевти количествата са недостатъчни
Големите фармацевтичните компании неоправдано формират рекордни печалби
Министерството на здравеопазването продължава да търси финансиране за заплащане на инсулинови помпи за деца, но засега такова не е осигурено. Това ста...
Касата ще спре да плаща за две лекарства за диабетна полиневропатия, алармираха пациенти. Те ще се извадят от списъка за реимбурсиране, защото на бълг...
Ще има забавяне на доставките на инсулин "Insuman Basal", "Comb" и "Rapid". Българските пациенти, които се нуждаят от лекарството, ще имат проблеми с...
Жена от ардинското село Брезен е починала заради липса на инсулин, съобщи областният управител на Кърджали Илия Илиев, цитиран от "Фокус". По думите м...
Сама дозира инсулина, боцването е веднъж на 4 дни