Доц. Владева: Диабетът днес е пандемия – пийте качествена вода и регулирайте теглото си, за да сте здрави

На 14 ноември отбелязваме Световния ден на диабета. Диабетът е болест на съвремието – тиха, но все по-разпространена. Медицинските специалисти подчертават, че ежедневните ни избори – от храненето и движението до приема на достатъчно вода – играят решаваща роля за поддържането на добро здраве и стабилна кръвна захар. Ето защо по повод Световния ден на диабета разговаряме с доц. д-р Стефка Владева, ендокринолог с дългогодишен опит и преподавател в Медицински университет Пловдив. Тя дава ценни съвети за живота с това заболяване, а и за навиците, които всеки от нас може да промени, за да контролира приема на захар и да предотврати диагнозата.

- Диабетът засяга все повече хора у нас и по света. Кои са основните причини за тази тенденция и какво можем да направим, за да я обърнем?

Случаите на захарен диабет в целия свят се увеличават и придобиват размерите на пандемия. Зачестява както захарен диабет тип 1, така и тип 2, който доминира. Трябва да се отбележи, че 3,7% от населението над 20-годишна възраст е с предиабет, т.е., предразположено е да развие заболяването. В България статистиката също е тревожна – един на десет души е с диабет, при това при почти половината от тях заболяването не е диагностицирано. От своя страна липсата на своевременно лечение и поддържането на висока кръвна захар води до развитие на редица съдови и неврологични увреждания.

Много са причините, които обуславят по-честото диагностициране на захарен диабет:

- Генетична предразположеност – повишава вероятността за развитие на заболяването, особено при намеса на някой друг рисков фактор.

- Наднормено тегло и затлъстяване - водеща причина за диабет тип 2. Коремният тип затлъстяване води до намалена чувствителност към инсулина (т.нар. инсулинова резистентност). Този процес се засилва при слаба физическа активност.

- Нездравословно хранене – консумация на високоенергийни храни, бързи въглехидрати, наситени (животински) мазнини. Те водят до повишаване на телесното тегло (с инсулинова резистентност) и кръвната захар, което натоварва панкреасните клетки, отговорни за производството на инсулин.

- Социалноикономически фактори, урбанизация, компютърни технологии – асоциират се с по-застъпено нездравословно хранене, повече стрес, заседнал начин на живот и ограничена физическа активност. Някои токсични фактори и замърсители в околната среда също могат да подтикнат развиването на захарния диабет при наличие на генетична предразположеност.

- Удължаване на средната продължителност на живота и стареене - рискът от развитие на диабет тип 2 се увеличава с напредването на възрастта.

През последните няколко десетилетия наблюдаваме комбинация от предразполагащи фактори, което повишава вероятността за развиване на захарен диабет.

- Хидратацията често се подценява при диабета. Как влияе достатъчният прием на вода върху кръвната захар и метаболизма за хора с диабет? И могат ли да заменят водата с други напитки?

Оптималната хидратация е базово изискване за контрол на захарния диабет. Водата е необходима за нормалната функция на бъбреците, които изхвърлят с урината излишната глюкоза. По този начин се предотвратява покачването на кръвната захар.

При лошо контролиран диабет високите нива на кръвна глюкоза водят до отделяне на по-голямо количество урина, следователно и до обезводняване на организма. Това може да наруши бъбречната функция с още по-висока кръвна захар и други обменни нарушения. Приемането на достатъчно количество вода може да предпази, а също и да допринесе за преодоляване на тези сериозни състояния.

Добрата хидратация спомага и за подобряване на инсулиновата чувствителност, поддържане на добър сърдечносъдов тонус и нормално функциониране на всички органи. Тя съдейства за очистване на организма от токсични продукти, намалява риска от тромбози или т.нар. съдови усложнения.

Водата е най-препоръчителната течност, не съдържа въглехидрати и калории. Оптималното количество е 30 мл/кг телесно тегло за денонощие. Количеството може да се повиши при висока телесна температура, изпотяване, диария, повръщане, горещо време. Могат да се консумират и други хидратиращи напитки - неподсладен чай, някои електролитни разтвори.

- Има ли значение каква вода пием ежедневно? Как минералният ѝ състав подпомага обмяната на веществата?

Със своя разнообразен състав минералните води могат да допринесат специфични ползи за здравето. Особено внимание заслужава калият, който е между десетте жизненоважни макроелемента за нашия организъм. Той контролира вътреклетъчното количество течност, участва в провеждането на нервните импулси и мускулните съкращения, важен е за нормалния сърдечен ритъм, спомага за предпазване от загуба на костна маса, респективно и развитие на остеопороза. Калият е необходим още за правилното действие на инсулина и клетъчното усвояване на глюкозата.

Това улеснява поддържането на добър контрол на кръвната захар при диабет и дори би могло да действа като превенция срещу развитието на заболяването. Лидер в това отношение е минерална вода DEVIN, която съдържа около 1 мг калий в 1 литър. Освен това, тя е богата на метасилициева киселина и калций (съотв. 42,97 мг/литър и 1,3 мг/литър), което по мое мнение я прави ефективен партньор в лечението на костно-ставни заболявания, нервната система, деменция, болест на Алцхаймер, аутизъм, проблеми с имунитета, кръвосъсирвенито и здравината на зъбите.

Изключително важен показател на водата за пиене е нейната киселинност – колкото по-алкална е тя, толкова по-здравословна е. Алкалното рН има противораков ефект и улеснява нормалните биохимични процеси. В този смисъл отново DEVIN Минерална се откроява - има забележително високо pH 9,6. Освен това тя съдържа в много малки концентрации и някои микроелементи, които участват по специфичен начин в редица биохимични вериги и имат незаменима роля в различни синтетични процеси.

Според скорошна анкета на Credoweb преобладаваща част от общопрактикуващите лекари и специалисти от различни области на медицината препоръчват на своите пациенти минерална вода DEVIN за ежедневна консумация. Избират нея, базирайки се на съдържанието и качествата й.

- Освен медикаментите, начинът на живот е решаващ за хора с диабет. Кои ежедневни навици в храненето, движението и приема на течности оказват най-голямо значение?

Най-голямо значение за здравето има качественото хранене - пълноценни продукти, избягване на преработени храни и бързи захари, редовна физическа активност (спорт, разходки, танци) и адекватният прием на течности (основно вода). Приемът на вода трябва да се адаптира индивидуално спрямо начина на живот. Например при хора с повишена физическа активност или друго състояние, свързани със загуба на повече течности, трябва да се повиши дневното количество.

- Все повече хора са „на границата“ – с предиабет или фамилна обремененост. Какви са първите стъпки, които бихте препоръчали за превенция?

За превенция на диабета, а в много случаи и за обратно развитие на предиабет към нормално състояние, са препоръчителни следните насоки:

- Поддържане на здравословно тегло - наднорменото телесно тегло е основен рисков фактор. Дори умерена загуба на тегло може да окаже съществено влияние.

- Здравословно хранене – избирайте сложни въглехидрати, които се обработват от организма за повече време, вместо прости захари, които се разграждат бързо, но и предизвикват светкавично огладняване заради рязък инсулинов спад.

-Редовна физическа активност – спомага за регулиране на кръвната захар и поддържане на здравословно тегло.

- Отказ от тютюнопушене - пушенето увеличава риска от диабет тип 2.

- Ограничаване на алкохола - прекомерната консумация на алкохол може да повлияе на нивата на кръвната захар и теглото.

- Редовен медицински скрининг - при наличие на фамилна анамнеза или диагностициран предиабет е важно да се правят редовни изследвания на кръвната захар (например тест за гликиран хемоглобин) и да се следи кръвното налягане, за да се проследи състоянието и да се предприемат своевременни мерки.

- Консултация с лекар ендокринолог – препоръчва се индивидуален конкретен план за лечение.

Защо 14 ноември е обявен за Световен ден на диабета

На тази дата през 1891 г. е роден Фредерик Бантинг - канадски физиолог и лекар, професор в Торонто, един от откривателите на инсулина. През 1923 г. става лауреат на Нобелова награда за физиология и медицина заедно с Джон Маклауд, в чиято лаборатория са провеждани изследванията. Бантинг разделя паричната награда със своя колега д-р Чарлз Бест, негов сътрудник в работата по това епохално откритие. Джон Маклауд също споделя наградата си с биохимика Джеймс Колип, който разработва технология за инсулиново лечение. С откриването на инсулина и неговото приложение започва нова ера в медицината, довела до спасяване на милиони човешки животи.

