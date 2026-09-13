6 жени убити за дни в Италия: страната отново е разтърсена от вълна от фемициди
Сред жертвите са 39-годишна жена, подавала многократно сигнали за домашно насилие
Следете всички новини, анализи и коментари за Превенция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сред жертвите са 39-годишна жена, подавала многократно сигнали за домашно насилие
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Регистрираните случаи падат от 1385 през 2023 г. до 1102 през 2025 г., а кампания ще учи гражданите как да пазят домовете си
Почват с дрогата в ранна детска възраст
Нутриционистът Слави Славов става част от екипа на „Софиямед“
По повод Световния ден на диабета доц. д-р Стефка Владева обръща внимание на важни съвети за превенция на захарната болест
У нас 24-часов оперативен център, програма „Киберзащитници“ и строги ограничения върху телефоните влизат в действие срещу онлайн насилието над деца
Проф. Костадин Ангелов завършва Медицинския университет в София. Специалист по онкологична хирургия, а темата на дисертацията му, с която придобива на...
Най-голямата опасност остава онлайн педофилията
Подобрената регистрация на хронично болните повишава стойностите
Това показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия
Изберете лабораторията днес, за да избегнете болницата утре
Променят НК и НПК
През 2012 г. там имаше голям пожар
Превенцията и профилактиката са в основата на доброто здраве
Опасността е за горските територии и земеделските терени в пожароопасния сезон
Пускат гореща телефонна линия
Целта е превенция, обяви президентът
Той е „подарък за нас – заради високата си активност срещу COVID-19“
Камери за видеонаблюдение вече са монтирани в 22 от общо 44-те села на ямболската община Тунджа