6 опасни мита за горските пожари. Една цигара не може да подпали цяла гора

Всяко лято новините за горски пожари стават все по-тревожни. Огнените стихии изпепеляват хиляди декари, унищожават животински местообитания и застрашават човешки животи. Наред с това обаче продължават да съществуват множество митове, които създават фалшиво чувство за сигурност и могат да попречат на ефективната превенция, казват от WWF - Световният фонд за природата.

Ето кои са шест от най-разпространените заблуди.

Мит №1: Една цигара не може да подпали гора

Истината е точно обратната. Не размерът на източника на огън е решаващ, а условията наоколо.

При продължителна суша сухата трева, листата и боровите иглички се възпламеняват изключително лесно. Именно затова една незагасена цигара, хвърлена край пътя или в гората, може да постави началото на огромен пожар.

След като пламъците достигнат храстите и дърветата, огънят се разпространява изключително бързо.

Мит №2: Здравите гори не горят

Дори напълно здрави гори могат да изгорят.

Продължителните горещини, ниската влажност и силният вятър изсушават растителността независимо дали дърветата са здрави или не.

Според специалистите близо 90% от горските пожари започват вследствие на човешка дейност – по невнимание или умишлено.

Мит №3: Колкото по-разредена е гората, толкова е по-защитена

Не винаги. При някои иглолистни насаждения разреждането действително намалява риска.

При широколистните гори обаче прекалената сеч може да има обратен ефект. Повече слънце достига до почвата, намалява влажността, развива се повече суха растителност и рискът от пожар се увеличава.Мит №4: Един дъжд решава проблема

Кратките валежи обикновено намокрят само повърхността.

Под нея често продължават да тлеят корени, паднали дървета и дебели пластове сухи листа.

При затопляне и силен вятър тези огнища могат отново да се разпалят.

Затова след големи пожари районите остават под наблюдение дни наред, дори когато видимите пламъци вече са изгаснали.

Мит №5: Горски пожари има само в горещите държави

Реалността показва друго.

Сред най-тежко засегнатите страни през последните години са:

Канада;

Сибир;

Швеция;

Великобритания.

Климатичните промени удължават пожароопасния сезон дори в държави с традиционно по-хладен климат.

Мит №6: Животните просто избягват пожара

За съжаление това важи само за част от тях.

Малки птици, прилепи, таралежи, костенурки, земноводни, насекоми и много други животни често нямат шанс да избягат.

Дори оцелелите често страдат от тежки изгаряния, задушаване от дим и остават без храна и убежища.

Според природозащитниците последствията за екосистемите могат да продължат години след потушаването на огъня.

Най-важното

Една цигара, паленето на сухи треви или небрежното боравене с огън могат да имат катастрофални последици. Познаването на фактите е една от най-важните стъпки в предотвратяването на горските пожари.