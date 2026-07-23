Асен живеел като призрак край релсите и се криел в нивите

Издирваният близо месец Асен Симеонов е задържан малко след полунощ край шуменското село Овчарово, докато се опитвал да проникне в търговски обект. 40-годишният мъж бил изненадан от полицаите, не оказал съпротива и изпълнил разпорежданията им. Наталия е в добро общо състояние, прегледана е от медицински екип и се намира под полицейска закрила. Към момента няма данни 11-годишното момиче да е било физически малтретирано.

Капанът щракна след полунощ

Младши полицейски инспектор Йордан Кайряков разказа пред бТВ, че забелязал издирвания мъж заедно със свой колега. „Задържаният остана изненадан, не оказа съпротива и изпълни всички наши разпореждания“, каза полицаят.

След ареста служителите извикали Наталия по име. Малко по-късно момичето било открито на около 50 метра от мястото, скрито в близките храсти с две раници.

Наталия скоро се връща при близките си

„Тя е в добро общо състояние, веднага беше прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила“, заяви директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.

По думите му няма данни детето да е било подлагано на физическо насилие. Предстои Наталия да бъде предадена на своите близки.

Момичето беше открито след 24 дни издирване, започнало на 30 юни. В мащабната операция участваха полицаи, жандармеристи, гранични служители и доброволци.

Живеел като призрак край релсите

Разследващите смятат, че Симеонов е успявал да се укрива толкова дълго заради отличното познаване на терена. По негови обяснения се придвижвал основно покрай железопътната линия между Варна и София.

През деня потъвал в слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност. Полицаите на няколко пъти били близо до него, но издирваният успявал да се изплъзне.

„Той е изключително ловък, добре е подготвен да оцелява на подобни места. Дори спокойно мога да кажа, че това е неговото естествено местообитание“, заяви старши комисар Гендов.

Лични отношения стоят зад отвличането

Според първоначалните обяснения на задържания мотивът му е свързан с личните му отношения с майката на Наталия. Разследващите продължават да изясняват всички обстоятелства около отвличането.

Симеонов е известен на органите на реда от 2006 г. Само на територията на Шуменска област са регистрирани 13 негови престъпления, а и преди се е укривал продължително от властите.

Полицията проверява и евентуалната му съпричастност към още четири престъпления, основно кражби и грабежи, извършени по време на бягството. Предстои той да бъде конвоиран в Областната дирекция на МВР във Варна.