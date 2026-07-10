Трети ден без следа от бизнесмена от Павликени, версиите са смразяващи

Трето денонощие продължава издирването на 54-годишния Димитър Георгиев - управител и собственик на хлебозавод в Павликени. В мащабната операция вече участват полиция, жандармерия, военни формирования, водолази и десетки доброволци.

Днес към търсенето се включват още служители на общината, доброволното формирование към Павликени и ловци от местните дружинки, които познават добре района. От МВР по-рано съобщиха, че Георгиев е обявен за общодържавно издирване и че към момента няма данни за отвличане.

Акцията се разширява

Фокусът днес е върху разширяването на периметъра и включването на хора, които могат да помогнат със знание за местността. Според кмета на общината Емануил Манолов ловно-рибарските дружества от околните населени места са ангажирани именно защото познават най-добре терена.

„Ангажирали сме ловно-рибарските дружества от околните населени места, защото те познават най-добре местността. Ще има подкрепа и от жандармерията, както и от водолазен екип“, обясни пред Нова телевизия Манолов.

В търсенето се включват и множество доброволци, организирани по призив на семейството и приятелите на изчезналия. Това превръща акцията не само в полицейска операция, а в общоградско усилие.

Община, доброволци и служби на терен

Служители на общината също ще участват в издирването. Към тях се присъединява доброволното формирование към Павликени, което ще подпомага координацията и претърсването на труднодостъпни места.

Включването на водолази показва, че проверките вече не се ограничават само до сухоземни терени. Присъствието на жандармерия и военни формирования допълнително подсказва, че операцията е преминала в по-мащабна фаза.

Към момента няма официална информация за местонахождението на Георгиев. Разследващите работят по всички възможни версии, а полицията призовава гражданите, които разполагат с информация, незабавно да сигнализират на органите на реда.

Кметът: Всички сме разтревожени

Случаят предизвика силно безпокойство в Павликени, където Димитър Георгиев е добре познат. Кметът Емануил Манолов го описа като уважаван човек, който повече от две десетилетия ръководи успешно предприятието си и е участвал в обществения живот на града.

„Това е добър, скромен и коректен човек. Всички сме изненадани и разтревожени от случилото се. Не сме чували за конфликти или проблеми около него, които да обяснят подобно изчезване“, заяви Манолов.

По думите му Георгиев винаги е откликвал на обществени и спортни инициативи. Именно липсата на известен конфликт или видим повод прави изчезването още по-тревожно за местната общност.

Как започна случаят

Димитър Георгиев е видян за последно преди два дни около 8:00 часа сутринта, след като е напуснал работното си място и е изчезнал в пуста местност край града. Оттогава няма данни къде се намира.

По-рано бе съобщено, че автомобилът му е останал пред сградата, в която работи, а близките му са потърсили съдействие от полицията, след като не успели да се свържат с него. МВР посочи, че към момента няма данни за отвличане.

Първоначално в сигнал от близки е била спомената и такава версия, но впоследствие от МВР категорично са я отхвърлили. Разследващите продължават да проверяват всички други възможни обстоятелства около изчезването.

Градът чака следа

Третото денонощие е критично за всяко издирване, защото с времето теренът, свидетелските данни и възможните следи стават все по-трудни за проверка. Затова включването на повече хора и специализирани екипи е решаващо.

В Павликени случаят вече не е само полицейска новина, а обща тревога. Всеки нов участник в акцията увеличава шанса за пробив, но и показва колко сериозна е неизвестността. Докато няма отговор къде е Димитър Георгиев, целият район остава в очакване на първата реална следа.

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