Трети ден без следа от бизнесмена от Павликени, версиите са смразяващи
Кметът Емануил Манолов нарече случая изключително обезпокоителен, а полицията призовава гражданите за сигнали
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Кметът Емануил Манолов нарече случая изключително обезпокоителен, а полицията призовава гражданите за сигнали
Претърсват района, където е забелязан последно
Няма опасност от разпространение към съседни сгради
Пловдив. 1 320 000 къса цигари без акцизен бандерол от различни марки бяха разкрити при специализирана полицейска операция в Пловдив край село Радинов...