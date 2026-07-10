Тировете спират по „Струма“, пътят към Гърция влиза в авариен режим

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временни ограничения за тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“ и пътя през Кресненското дефиле. Мярката е насочена към най-натоварените часове през уикенда, когато хиляди автомобили тръгват към Гърция, Кулата, Сандански, Разлог и Банско. Целта е да се намалят колоните, да се облекчи движението и да се ограничат рисковите ситуации в един от най-напрегнатите пътни участъци в страната. Ограничението ще се прилага между пътния възел „Симитли“ и пътния възел „Кресна“.

Камионите спират в пиковите часове

Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16:00 до 23:00 часа в посока ГКПП „Кулата“. В неделя забраната ще важи от 15:30 до 22:00 часа в посока София.

Това са часовете, в които пътят традиционно се натоварва най-силно - първо от пътуващите към Гърция и курортите в Югозападна България, а след това от връщащите се към столицата. Именно тогава присъствието на тежки камиони в дефилето най-често води до колони и изнервени маневри.

Реверсивно движение край Симитли

За да поеме по-големия поток, АПИ въвежда и временна реверсивна организация в района на Симитли. В петък две ленти ще бъдат осигурени за трафика към Кулата, а една ще остане за автомобилите в посока София.

В неделя схемата ще бъде обърната. Тогава две ленти ще обслужват пътуващите към София, а една ще остане за движението към Гърция.

Целта е пътят да работи според посоката на натиска. В началото на уикенда тя е към юг, а в края - обратно към столицата.

Кои превози няма да бъдат спирани

Ограничението няма да важи за автобусите, които превозват пътници. Изключение се прави и за камиони с опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти, товари под температурен режим и специализирани автомобили, ангажирани с поддръжката на пътната инфраструктура.

Така мярката е насочена основно към тежкия транзитен и товарен трафик, който може да бъде временно изведен от най-критичните часове. За леките автомобили и автобусите целта е движението да стане по-предвидимо и по-малко рисково.

АПИ предупреждава за рисковите маневри

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат опасни изпреварвания. Особено внимание се обръща на аварийните ленти, които не трябва да се използват за по-бързо придвижване при задръствания.

Кресненското дефиле остава един от участъците, в които нетърпението на пътя бързо може да се превърне в инцидент. Затова забраната за тировете е само част от решението - другата част е дисциплината на самите водачи.

Големият тест ще бъде уикендът

Мярката идва в момент, когато летните пътувания към Гърция и Югозападна България традиционно пълнят „Струма“ още от петъчния следобед. Дори нормален трафик може бързо да се превърне в километрична колона, ако тежки камиони, леки автомобили и автобуси попаднат едновременно в тесните участъци.

Затова този уикенд ще бъде тест не само за организацията на движението, но и за търпението на шофьорите. Ако правилата се спазват, пътуването към Кулата и обратно към София може да мине по-леко. Ако обаче аварийните ленти и рисковите изпреварвания отново станат кратък път, забраната за тировете няма да е достатъчна.

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