София и Белград отварят нова врата, Калотина ще има дубльор

България и Сърбия ще подпишат междуправителствена спогодба за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2 - Градина 2“. Новият пункт ще бъде разположен на българска територия, в близост до действащия ГКПП „Калотина“, и ще обслужва лица и леки автомобили. Очаква се той да работи със сезонна ангажираност и с определено работно време, за да поема част от натоварването в пикови периоди. Подписването е планирано при среща на вътрешния министър Иван Демерджиев със сръбския му колега Ивица Дачич.

Втори пункт до натоварена граница

Районът на Калотина е сред най-натоварените сухопътни входове и изходи на България. След пълното присъединяване на страната към Шенгенското пространство пунктът има и допълнителна тежест, защото е външна граница на зоната за свободно движение.

Идеята на „Калотина 2 - Градина 2“ е да облекчи движението, без да замества основния пункт. Новият преход ще бъде насочен към по-лек трафик - хора и леки автомобили, а не към тежкотоварния поток. Това го прави особено важен за туристическия сезон, празниците и периодите със засилено пътуване между двете държави.

Какво предвижда спогодбата

Проектът на спогодбата беше приет от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол през ноември 2025 г. В него е записано, че всяка от двете страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура за функционирането на новия пункт.

Министерският съвет одобри проекта през януари 2026 г. като основа за водене на преговори. В правителствената информация е посочено, че новият съвместен ГКПП ще бъде разположен на българска територия в близост до ГКПП „Калотина“, ще бъде предназначен за лица и леки автомобили, ще има сезонна ангажираност и определено работно време. Предварителната консултация с Европейската комисия е приключила с положително становище.

Техническите характеристики на пътните връзки ще бъдат уточнявани от смесена експертна комисия. На сръбска територия „Калотина 2“ ще бъде свързан с пункт „Градина 2“. Така проектът трябва да заработи като допълнителен коридор, който да намали чакането и да улесни движението в най-натоварените дни.

Темата на високо равнище

Темата за втория пункт беше обсъдена и по време на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа през юни. Тогава президентът Илияна Йотова разговаря със сръбския министър-председател Джуро Мацут за нуждата от облекчаване на трафика на българо-сръбската граница.

Йотова е посочила, че изграждането на временен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2 - Градина 2“ ще облекчи не само движението, но и ще донесе икономически и социални ползи за гражданите на двете държави. Мацут заяви тогава, че скоро ще бъде подписан договор и ще се търси решение за новия пункт.

Защо е важен проектът

Новият пункт е пряко свързан с ежедневния натиск върху Калотина. В активните сезони там често се образуват опашки, а забавянията засягат както български и сръбски граждани, така и пътуващи от други европейски държави. Допълнителният преход може да даде по-гъвкава организация, особено когато основният поток е от леки автомобили.

Проектът има и по-широк ефект върху свързаността между България и Сърбия. По-бързото преминаване на границата е важно за туризма, малкия бизнес, семейните пътувания и регионалните контакти. Ако пунктът бъде изграден и организиран добре, той може да намали напрежението в най-тежките дни, без да променя основния режим на контрол.

Границата като икономически фактор

„Калотина 2 - Градина 2“ няма да бъде просто още една бариера с гишета. За хората от двете страни на границата по-бързото преминаване означава по-лесни пътувания, по-кратко чакане и по-добър достъп до услуги, туризъм и търговия. За държавите това е и тест дали инфраструктурните решения могат да следват реалния трафик, а не да догонват проблемите със закъснение.

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