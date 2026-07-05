Камиони натискат Капитан Андреево, Калотина се напълни на вход към България

Интензивен е трафикът на част от граничните пунктове у нас, като най-сериозно натоварване има при „Капитан Андреево“ и „Калотина“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На пункта с Турция „Капитан Андреево“ движението е засилено на изход за товарни автомобили. На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина“ на вход за леки автомобили и автобуси.

Данните идват в първите дни на юли, когато летните пътувания и превозите традиционно увеличават натиска по основните направления.

На границата с Гърция преминаването е нормално през основните пунктове, като през „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на граничните пунктове с Република Северна Македония. Без сериозни затруднения е движението и по границата с Румъния. Важна промяна има при Русе-Гюргево, където от 10:00 часа на 30 юни след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът вече се осъществява в двете платна.

От „Гранична полиция“ напомнят, че водачите трябва да следят актуалната информация преди пътуване, особено при преминаване през натоварените пунктове. В разгара на летния сезон дори нормалният трафик може бързо да се промени заради туристическия поток, автобусните линии и засиленото движение на товарни автомобили.

Картината по границите засега не показва блокиране, но подсказва начало на по-натоварен летен период. Най-голямото внимание остава върху „Капитан Андреево“ и „Калотина“, където всяко допълнително струпване може да удължи чакането. За пътуващите най-разумният ход е предварителна проверка на маршрута и готовност за повече време на пункта.

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