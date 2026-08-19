Жълт код в почти цялата страна. Само на тези места няма опасност

Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от България на 20 август. Единствените области, които не са обхванати от предупреждението в четвъртък, са Добрич, Варна, Бургас и малки части от Монтана, Видин, Пазарджик, Благоевград и София-област.

През нощта ще бъде предимно ясно. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър.

Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост.

След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, в източните райони - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, а в София - около 34.

В планините ще е слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа умерен югоизточен, по най-високите и открити части - северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 грасуса, на 2000 метра - 21.

По Черноморието също ще е предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще варират между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала.

Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня отново ще се понижи и ще се доближи до средното.

До края на седмицата температурите вероятно ще достигнат и до 40 градуса. Горещото и сухо време е сериозна предпоставка за възникване на пожари. В половин България степента на пожароопасност е най-високата възможна. Възможно е бързо разпалване на широки огнени фронтове с трудно овладяване.