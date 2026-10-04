Бивш министър атакува търговците: Те вдигат цените, не производителите

Бившият министър на земеделието и храните Кирил Вътев отправи остри думи към търговците и заяви, че поскъпването на храните не идва от производителите. По думите му именно в търговската част на веригата се натрупва увеличението на цените, докато българските земеделци трудно успяват да реализират продукцията си. Парадоксът е още по-силен тази година - реколтата от плодове и зеленчуци е добра, но родната продукция трудно достига до потребителите. „Българската продукция си отива“, предупреди Вътев пред Нова телевизия.

Цените не ги вдигат производителите

Според бившия министър ключовият въпрос е как цената се променя по пътя от нивата до магазина. Вътев е категоричен, че производителите не са тези, които стоят зад сериозното поскъпване, което потребителите виждат на щандовете.

Той подкрепя идеята за електронен регистър на цените на храните, но предупреди, че самото му съществуване няма да реши проблема. Решаващо ще бъде откъде идва информацията, как се обработва и най-вече какъв контрол се извършва в самите магазини.

Има реколта, но няма път до пазара

Миналата година лошото време и измръзванията нанесоха сериозни щети върху производството на плодове и зеленчуци. Тази година ситуацията е обратната - реколтата е изобилна, но липсва достатъчно добре изградена логистична и пазарна инфраструктура, която да осигури достъп на българските производители до търговската мрежа.

В същото време на пазара влиза вносна продукция, което допълнително затруднява реализацията на българските плодове и зеленчуци. Така дори при добра реколта производителят може да се окаже без достатъчно възможности да продаде стоката си.

Без коопериране малките остават сами

Според Кирил Вътев един от големите нерешени проблеми е липсата на реално работещи кооперативи. България от години говори за обединяване на производителите, но на практика подобни структури остават слабо развити.

Той посочи, че големите земеделски производители често нямат необходимост да се кооперират, тъй като разполагат със собствен ресурс и достъп до пазара. Затова според него политиките трябва да бъдат насочени основно към малките производители, които поотделно трудно могат да осигурят достатъчни количества, транспорт, складове и силна позиция при договарянето с търговците.

Сивият сектор остава големият проблем

Вътев постави остро и въпроса за сивия сектор. Според него държавният контрол сам по себе си не е способен да обхване всички нарушения и е необходим механизъм за самоконтрол между конкурентите на пазара.

За подобна система обаче в момента липсва необходимата законодателна рамка. Така част от пазара остава извън ефективния контрол, което според бившия министър създава неравнопоставеност между коректните производители и търговци и онези, които работят извън правилата.

Магазинът е мястото за истинския контрол

За Вътев най-важната проверка трябва да бъде именно при крайната продажба. Електронният регистър може да покаже движението на цените, но истинският въпрос е как една стока стига до крайния потребител и каква надценка се натрупва по веригата.

Така според бившия земеделски министър проблемът с високите цени не трябва автоматично да се прехвърля върху фермерите. Неговото предупреждение е двойно - потребителите плащат все повече, а в същото време родната продукция може да остане нереализирана заради слабата организация на пазара, натиска на вноса и липсата на достатъчно силни структури на малките производители.