Ценови шок в България! Храните поскъпнаха с над 50% за пет години

България се нарежда сред европейските държави, в които храните са поскъпнали най-много през последните пет години. От септември 2021 година до септември 2026 година увеличението на цените на хранителните продукти у нас надхвърля 50%, докато средното за Европейския съюз е около 33%. Това показват данни, представени от „Евронюз“, които разкриват сериозната разлика между разходите за храна в Източна и Западна Европа. На фона на вече натрупаното поскъпване новият скок на енергийните цени създава опасност от допълнително увеличение на сметките в магазините.

Над 50% поскъпване на храните в България

Само за пет години цените на хранителните продукти в България са нараснали с малко над 50%. Това означава, че за една и съща кошница от храни, която през септември 2021 година е струвала 100 евро, днес българските домакинства трябва да отделят над 150 евро.

Подобно е положението в Румъния и Естония, където натрупаното поскъпване също надхвърля 50%. Унгария е сред държавите с особено силно увеличение на хранителните цени.

За сравнение, средното поскъпване в Европейския съюз за същия период е около една трета. Във Франция, Швеция и Люксембург увеличението достига приблизително 25%, което е значително по-малко от отчетеното в България.

Разликата е особено чувствителна за домакинствата с по-ниски доходи, тъй като разходите за храна заемат по-голяма част от семейния им бюджет. Според „Евронюз“ дори ново увеличение от 2% може да засегне значително по-силно покупателната способност на семействата в София и Букурещ, отколкото на тези в Люксембург.

Как се движат цените сега

Въпреки голямото натрупано поскъпване през последните пет години годишната инфлация при храните в много европейски държави през 2026 година е значително по-ниска.

Данните за септември показват, че най-голямо годишно увеличение на цените на храните и безалкохолните напитки в ЕС е отчетено в Кипър - 4%. Следват Испания с 2,7%, Румъния с 2,6%, Малта с 2,5% и Португалия с 2,4%.

В същото време в 14 от 27-те държави членки на Европейския съюз храните и безалкохолните напитки са поевтинели спрямо година по-рано.

Най-голям спад е отчетен в Швеция - 6,3%. Там правителството намали ДДС върху храните от 12% на 6%, считано от 1 април 2026 година, като мярката ще остане в сила до края на 2027 година.

В Латвия, Унгария и Чехия също е регистрирано поевтиняване на хранителните продукти между 3,8% и 4,8%. Тези понижения обаче не заличават значителното увеличение на цените, натрупано през предходните години.

Енергийният шок носи нов риск за храните

Основният източник на новия инфлационен натиск в Европа са енергийните цени. Според предварителните данни на „Евростат“, публикувани на 4 ноември, годишната инфлация в еврозоната е достигнала 4% през октомври, което е най-високото равнище от повече от три години.

Горивата, електроенергията и отоплението са поскъпнали с 20,8% спрямо октомври миналата година. За сравнение, увеличението при храните, алкохола и тютюневите изделия е 1,6%.

Особено чувствителни към енергийните разходи са пресните продукти. През октомври непреработените храни, включително плодовете, зеленчуците, месото и рибата, са поскъпнали с 4,6% на годишна база при 2,7% през август.

„Енергията и храните доведоха до повишаването на цените, докато базисната инфлация остава като цяло стабилна въпреки продължаващия енергиен шок“, заяви Никола Нобиле, главен икономист за Италия в „Оксфорд Икономикс“.

Производството и доставките на храни са силно зависими от цените на горивата и електроенергията. Земеделската техника използва дизел, оранжериите се нуждаят от отопление, а почти всички хранителни продукти се транспортират с камиони. Увеличението на тези разходи се отразява особено силно върху пресните стоки, които не могат да се съхраняват продължително време.

Франция с 8% скок при пресните продукти

Поскъпването на пресните храни се наблюдава и в големите европейски икономики. Във Франция хранителните продукти като цяло са поскъпнали с 1,2% през октомври, но при пресните увеличението е достигнало 8% на годишна база.

Данните на френския статистически институт показват, че през септември увеличението при пресните продукти е било още по-високо - 9,5%.

В Германия храните са поскъпнали само с 0,4%, докато в Португалия непреработените хранителни продукти са отчели годишен ръст от 3,7%.

В Испания цените на храните също продължават да се увеличават през октомври, макар и с по-бавни темпове.

Празни рафтове в Италия след транспортни блокади

Особено сериозна ситуация се разви в Южна Италия, където протестите на превозвачи заради високите цени на дизела доведоха до нарушения в доставките.

В продължение на около две седмици шофьори на камиони блокираха пътища и пристанища. В Неапол и други градове започнаха да се изпразват щандовете за плодове и зеленчуци, а на места възникна недостиг на месо, прясно мляко и бутилирана вода.

Проблемите засегнаха областите Кампания, Пулия и Калабрия, където някои магазини останаха без основни продукти само за ден.

Според предварителните данни на италианския статистически институт ИСТАТ през октомври непреработените храни са поскъпнали със 7,5% на годишна база, след увеличение от 5,5% през септември.

Още по-висока инфлация се задава през зимата

Икономистите очакват инфлационният натиск в Европа да продължи и през следващите месеци.

„Пантеон Макроикономикс“ прогнозира, че инфлацията в еврозоната може да достигне 4,5% през януари 2027 година. Компанията очаква Европейската централна банка да повиши основните лихвени проценти още през декември.