Голяма изненада с цените на храните, чушки и сирене поевтиняват

Сериозно поевтиняване на някои от най-търсените зеленчуци и плодове отчитат борсите в България през изминалата седмица. Най-голямо е намалението при зелените чушки, които са свалили цената си с над 10%, а по-достъпни стават още лимоните, морковите, зелето и картофите. Добри новини има и за любителите на млечните продукти, защото кравето сирене и кашкавалът също поевтиняват.

Зелените чушки са големият победител в поевтиняването

Най-осезаемият спад при зеленчуците е при зелените чушки, чиято цена намалява с 10,68% до 1,02 евро за килограм. Червените чушки също стават по-евтини, макар и с по-скромните 3,27%, като достигат средна цена от 1,30 евро за килограм.

По-ниски са цените и на редица други зеленчуци, които присъстват почти ежедневно на българската трапеза. Зелената салата поевтинява със 7,01% до 0,69 евро за брой, а морковите свалят цената си с 5,04% до 0,64 евро за килограм.

Зелето също продължава да става по-достъпно, след като цената му намалява с 4,46% и достига 0,60 евро за килограм. Картофите поевтиняват с 1,56% до 0,63 евро за килограм, докато при зрелия лук спадът е минимален - едва 0,33%, до 0,60 евро за килограм.

Така голяма част от традиционните зеленчуци за салати и домашно приготвени ястия се предлагат на по-ниски цени на едро в сравнение с предходната седмица.

Тиквичките поскъпнаха с над 11%, доматите също вървят нагоре

Не всички зеленчуци обаче следват тенденцията към поевтиняване. Най-сериозен ръст през седмицата има при тиквичките, които поскъпват с 11,11% и вече се търгуват по 1,12 евро за килограм.

Краставиците също отбелязват значително повишение. Тяхната цена се увеличава със 7,97% до 1,68 евро за килограм, което ги нарежда сред най-сериозно поскъпналите зеленчуци през отчетния период.

Доматите също стават по-скъпи, макар и с по-умерени темпове. Увеличението при тях е 2,24%, а средната цена на едро достига 2,01 евро за килограм.

Лимоните поевтиняват най-много, ябълките и бананите също са надолу

При плодовете движението на цените е почти изцяло в полза на купувачите. Най-голямо намаление се наблюдава при лимоните, които поевтиняват с 5,05% и вече се търгуват по 1,43 евро за килограм.

Ябълките също са с по-ниска цена, след като отчитат спад от 0,92% до 1,08 евро за килограм. Бананите поевтиняват минимално - с 0,27%, като достигат 1,46 евро за килограм на едро.

Единственият плод от наблюдаваните в седмичната справка, който отбелязва поскъпване, е гроздето. Цената му се повишава с 0,91% до 1,33 евро за килограм.

Сиренето и кашкавалът поевтиняват, но маслото прави голям скок

Разнопосочно е движението на цените и при млечните продукти. Добрата новина е за кравето сирене, което поевтинява с 2,3% и достига средна цена от 5,85 евро за килограм на едро.

Намаление има и при кашкавала тип „Витоша“. Цената му пада с 1,1% до 9,15 евро за килограм, показват данните на ДКСБТ.

В същото време кравето масло отбелязва едно от най-сериозните поскъпвания сред основните хранителни продукти. Пакетче от 125 грама вече се търгува по 1,45 евро, което представлява увеличение с 5,53% само за седмица.

Киселото мляко с масленост 3% и повече също поскъпва. Цената на кофичка от 400 грама се увеличава с 3,4% до 0,79 евро, а прясното мляко е по-скъпо с 1,69% и достига 1,20 евро за литър.

Пилешкото месо става по-евтино, яйцата поскъпват

При месото и яйцата също има противоположни тенденции. Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35%, като средната му цена на едро вече е 3,50 евро за килограм.

Яйцата размер М обаче отчитат ръст от 2,04%. Така средната им цена достига 0,20 евро за брой на едро.

Разликите в движението на цените показват, че дори при продуктите, които често се купуват заедно, пазарната тенденция не е еднаква. Докато пилешкото месо става по-достъпно, яйцата и голяма част от млечните продукти продължават да поскъпват.

Оризът, лещата и фасулът също поскъпват

Най-осезаемото повишение при основните пакетирани храни е при зрелия фасул. Цената му се увеличава с 3,07% до 2,08 евро за килограм.

Оризът също поскъпва, като ръстът е 2,56% и достига 1,68 евро за килограм. При лещата увеличението е 1,88%, а средната цена на едро вече е 2,06 евро за килограм.

Захарта е по-скъпа с 1,5% и се продава по 0,95 евро за килограм. Брашното тип 500 също отбелязва повишение - с 1,8% до 0,68 евро за килограм.

По-малък е ръстът при олиото, чиято цена се увеличава с 0,57% до 1,76 евро за литър.