Цените поеха в различни посоки. Зеленчуците нагоре, сиренето надолу

Неприятна изненада очаква потребителите на зеленчуковия пазар. Тиквичките поскъпнаха с над 18%, а доматите с повече от 10% само за седмица. За сметка на това сиренето, кашкавалът, маслото и някои основни хранителни продукти поевтиняват, показват последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Тиквичките с рекорден скок

Най-драстично е поскъпването при тиквичките, чиято цена на едро скача с 18,36% до 1,07 евро за килограм. Доматите също отбелязват сериозно увеличение от 10,24% и вече се търгуват по 0,59 евро за килограм. Червеният пипер поскъпва със 7,26% до 1,33 евро, а краставиците с 4,59% до 1,55 евро за килограм.

Нагоре вървят и цените на традиционните за сезона зеленчуци. Картофите поскъпват с 2,65% до 0,62 евро за килограм, зелето с 2,11% до 0,58 евро, а морковите с 1,91% до 0,64 евро. Поевтиняване има единствено при зеления пипер, който губи 1,79% от стойността си и се продава по 1,55 евро за килограм, както и при зелената салата, чиято цена пада с 3,09% до 0,69 евро за брой.

Сиренето и кашкавалът носят добри новини

При млечните продукти тенденцията е по-благоприятна за купувачите. Кравето сирене поевтинява с 1,19% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ с 2,75% до 9,18 евро. Маслото също бележи спад от 3,06%, като пакетче от 125 грама вече струва средно 1,33 евро на едро.

Прясното мляко поевтинява с 0,50% до 1,20 евро за литър, но киселото мляко поскъпва с 1,35% до 0,75 евро за кофичка от 400 грама. Почти без промяна остава замразеното пилешко месо, което се продава по 3,54 евро за килограм. Яйцата обаче вървят нагоре с 3,09% и достигат 0,20 евро за брой.

Олиото, захарта и фасулът поевтиняват

Добри новини има и при някои от най-използваните продукти в кухнята. Най-сериозно е намалението при зрелия фасул, който поевтинява с 4,58% до 2 евро за килограм. Захарта губи 3,43% от цената си и вече се търгува по 0,90 евро, брашното тип 500 пада с 2,82% до 0,62 евро, а олиото с 2,05% до 1,72 евро за литър.

Не всички основни храни обаче стават по-евтини. Оризът поскъпва с 0,61% до 1,65 евро за килограм, а лещата с 1,42% до 2 евро.

При плодовете ябълките продължават да вървят нагоре, този път с 1,60% до 1,14 евро за килограм. Гроздето поскъпва незначително до 1,27 евро, докато бананите поевтиняват с 5,66% до 1,40 евро. Лимоните също отбелязват лек спад и се търгуват по 1,53 евро за килограм.

Какво показва общата сметка

Въпреки резките движения при отделни продукти общият индекс на тържищните цени се повишава съвсем слабо - с 0,21% до 2,360 пункта спрямо 2,355 пункта седмица по-рано. Това означава, че поскъпването на зеленчуците до голяма степен се компенсира от по-ниските цени на други храни.

Данните на ДКСБТ обаче отразяват търговията на едро, а не крайните цени в магазините и на пазарите. Затова потребителите могат да срещнат значителни разлики в зависимост от търговския обект и населеното място.