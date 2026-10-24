Луксът вече не продава. Louis Vuitton, Hermès и Gucci с огромни загуби

Изглежда, че и луксът изпадна в криза. След години на рекордни продажби, непрекъснато растящи цени и опашки пред бутиците, някои от най-известните модни къщи в света вече се сблъскват с далеч по-различна действителност. Дори богатите клиенти не бързат да отварят портфейлите си, а това струва скъпо на компании като Louis Vuitton, Hermès и Gucci.

Акциите на водещите европейски производители на луксозни стоки се сринаха до нива, невиждани от повече от десетилетие, съобщава Bloomberg. Причината е проста – продажбите не вървят според очакванията, а надеждите за бързо възстановяване на пазара постепенно се изпаряват.

Особено показателен е случаят с Hermès – френската модна къща, известна с легендарните си чанти Birkin, за които клиентите понякога чакат с години. Компанията отчете разочароващи продажби през третото тримесечие, а акциите ѝ поевтиняха с близо 5% само за ден. Не по-добре изглежда ситуацията при LVMH – гиганта, който притежава марки като Louis Vuitton, Dior и Fendi. Компанията също отчете по-слаби резултати, а инвеститорите все по-предпазливо оценяват бъдещето ѝ. От началото на годината акциите на Hermès и LVMH са загубили около 40% от стойността си.

Това не означава, че чантите и дрехите им са поевтинели с толкова, а че компаниите вече струват значително по-малко на борсата. Китайските милионери вече не пазаруват както преди. Една от основните причини за проблемите е Китай. В продължение на години заможните китайци бяха сред най-важните клиенти на европейските луксозни марки. Те купуваха скъпи чанти, часовници, бижута и дизайнерски дрехи както в родината си, така и по време на пътувания в Европа. Сега обаче ситуацията е различна. Продължаващите проблеми на китайския имотен пазар, финансовата несигурност и по-строгият контрол върху активите в чужбина карат дори хората с високи доходи да бъдат по-внимателни с разходите си.

Проблемите не подминават и Gucci. Собственикът на марката – френската група Kering, също призна, че търсенето в Китай остава слабо, а продажбите не достигат очакваните резултати.

Допълнителен удар идва от напрежението в Близкия изток. Войната на САЩ и Израел в Иран създаде нов инфлационен натиск и затрудни търговията и туризма в ключови центрове за луксозни покупки като Дубай. Дори чантата Birkin вече не е гаранция за успех Дълго време Hermès се смяташе за почти недосегаема компания. Ограниченото производство, високите цени и списъците с чакащи за най-желаните модели създаваха впечатлението, че търсенето никога няма да отслабне.

Последните резултати обаче показват, че дори най-престижните марки не са защитени от икономическата несигурност. Според анализатора на Bernstein Мария Мейта проблемите в сектора са резултат както от разочароващите продажби, така и от влошаващата се световна икономическа обстановка. За LVMH възстановяването до голяма степен зависи от това дали китайската икономика отново ще набере скорост. При Hermès пък инвеститорите започват да се съмняват дали досегашният успешен модел може да продължи да работи толкова добре. Големият въпрос вече не е дали хората ще продължат да купуват луксозни стоки. А дали ще бъдат готови да плащат все по-високи цени за тях.