Съпругата на арестуван за разстрела на Слави Бинев е дъщеря на известен архитект

Съпругата на единия от задържаните за убийството на Слави Бинев, за която стана ясно, че е дългогодишна съдружничка на бизнесмена в строителния бизнес и спорта, се оказа дъщерята на бившия главен архитект на София Стоян Янев - Ния.

Сега 46-годишната Ния Янева носи фамилията на съпруга си - турския бизнесмен Еюп Темиз, който заедно с още двама мъже - един турски и един български гражданин, бяха арестувани в лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Те са заподозрени за разстрела на 60-годишния президент на Българската федерация по таекуондо в дома му в столичния жк "Павлово". Семейство Темиз били чести гости в дома на Биневи, което обяснява и причината домакинът да посрещне гостите без мерки за охрана.

Ния Темиз има същата професия като покойния си баща, който в продължение на 10 години - от 1996 до 2006 година, бе главен архитект на София. Първите години от живота си Ния прекарва в Етиотия, където арх. Янев е бил съветник на министъра по градското развитие, предаде dir.bg.

След завръщането на семейството в София, дъщерята завършва Националната гимназия за изящни изкуства "Проф. Николай Райнов", а след това и архитектура. Един от нейните проекти печели наградата за "Сграда на годината" през 2010 г.

През 2014 г. Ния Темиз се мести в Истанбул, където живее съпругът й. Семейството обаче има голям бизнес и в България. Ния Темиз е съдружник в множество архитектурни и инвестиционни компании. Общата фирма със съпруга й е "Поланта", занимаваща се със скъпоценни камъни и благородни метали, а пресечната точка със Слави Бинев е Управителният съвет на Федерацията по таекуондо, където дъщерята на арх. Стоян Янев е един от членовете. Ния Темиз и Слави Бинев имат и обща компания - "Евинко", чийто предмет на дейност е строителство.

Архитект Темиз е и част от екипа, който през 2019 година печели наградата "Сграда на годината 2019" за жилищния комплекс RUHouse в полите на Витоша.

През 2024 година в Министерството на икономиката и в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е внесено инвестиционно предложение за изграждане на индустриален парк в землището на село Цалапица.

Собственик на терена от близо 652 декара са "Сити контрол" ЕООД и консорциум "Индустриален парк Цалапица" ДЗЗД. Вторият е учреден през 2023 г. между "Рилон Цалапица Инвестмънтс" ЕАД и свързаното с него "Ди Ви Ар Лимитид" ЕАД. Двете дружества са под шапката на "Ерфолг 1" ЕАД, с капитал от 1 млн. лв., като собственик на всички изброени фирми се води архитект Ния Стоянова Темиз.

Името на дъщерята на арх. Стоян Янев стои и зад намерението за изграждане на "Индустриален парк Стряма". Той се състои от 32 имота с обща площ от 501 840 квадратни метра. Като инвеститор е записан "Рилон Стряма Инвестмънтс", със собственик "Евфолг 1" на Ния Темиз. Общата стойност на проекта е приблизително 110 200 000 евро. За реализацията на тази инвестиция се ползва кредит от 5 786 660 евро, получен от Българската банка за развитие. Договорът е сключен през 2019 г., а кредитополучател е "Ерфолг 1" ЕАД.

Еюп Темиз е част от Турската федерация по таекуондо. При проведеното през октомври 2024 г. Общо събрание, на което за нов председател е избран трикратният световен шампион Бахри Танръкулу, съпругът на Ния Темиз е избран за член на Управителния съвет.

Слави Бинев и Еюп Темиз са заснети заедно и през февруари 2025 г. по време на първенството в Пловдив, а кадърът е публикуван в страницата на Турската федерация по таекуондо в Инстаграм.

Еюп Темиз е бизнесмен, а фирмите му са регистрирани в Истанбул с предмет на дейност в сферите на енергетиката, търговията, селското стопанство, строителството и инвестициите.

Архитект Стоян Янев почина през 2015 година. Той бе един от подсъдимите за трагедията в дискотека "Индиго" през 2001 г., в която загинаха 7 деца. Арх. Янев бе подведен под наказателна отговорност за това, че е подписал разрешението за преустройството на обекта без необходимите строителни книжа. Съдът обаче го оправда. Името му неведнъж бе намесвано в корупционни скандали и конфликт на интереси, свързани с издаване на строителни разрешения за ключови частни инвестиции. В крайна сметка той бе отстранен от поста през 2006 г. след поредица от разкрития и натиск от тогавашния кмет Бойко Борисов.