Слави Бинев - от бой с Георги Илиев до европарламента

В събота сутринта дойде новината за убиъството на Слави Бинев - поредна знакова фигура у нас.

Славчо Пенчев Бинев, по-известен като Слави Бинев, е български политик, народен представител в XLIII народно събрание, бивш евродепутат (2007 – 2014), спортист и бизнесмен.

През 1987 – 1992 г. е многократен шампион по таекуондо на България и победител в множество международни състезания: абсолютен балкански шампион по таекуондо през 1990 г., европейски шампион на откритото първенство в Целие, Словения през 1992.

Треньор и международен съдия по таекуондо. През 1987 – 1994 г. е треньор на българския национален отбор по таекуондо. От 1988 г. е международен инструктор. Периода 1991 – 1994 г. е старши треньор на единоборствата в ЦСКА.

През 1996 – 2008 г. е вицепрезидент на Българската федерация по олимпийско таекуондо (стил WT). От 2003 г. е член на изследователския комитет към WTF. От 2004 г. има 5-и дан (стил WT).

От 2003 г. е председател на социалната комисия към Българския олимпийски комитет. От 2005 г. е член на Изпълнителния комитет на БОК.

Войната между борци и каратисти

През 90-те години на ХХ век името на Слави Бинев се свързва с гангстерската война между борци и каратисти. През ноември 1993 г. 50 души с 12 автомобила нахлуват в двора на спортния комплекс „Дескрим“ в София, собственост на Бинев, и след побой го отвличат. Сред обвиняемите при образуваното по случая следствено дело са гангстерите Димитър Джамов, Красимир Маринов (Големия Маргин), Димата Руснака и Пело Стоев.

Боят между борци и каратисти в „Дескрим“ бележи около 1994 г. появата в българския език на понятието „мутра“. По-късно Бинев става учредител на асоциация „Защита“ – сдружение, в което участват прокурори, бивши служители на МВР и общественици, създадено, за да конкурира охранителните фирми на борците.

Бинев чрез своята „М.И.Г. Групп“ АД стопанисва редица развлекателни заведения в София – дузина барове, дискотеки, сред които клубовете „Библиотеката“, „БИАД“, „Дали“, „Империал“, улични кафенета с марката „Куул“ (в превод „готино“) и др.

Боят с Георги Илиев

Бинев води дело срещу собственика на „ВАИ холдинг“ – Георги Илиев, който през 2000 г. влиза в „БИАД“ и в станалия побой набива Бинев. Илиев бива осъден за причиняването на леки телесни повреди, но не и за хулиганство, тъй като според съда Бинев е предизвикал Илиев да го удари чрез реплика.

Избори, кандидат кмет и европарамент

Слави Бинев участва в изборите за български представители в Европейския парламент през май 2007 г. и е избран за депутат от листата на партия „Атака“. В Европейския парламент е член на Комисията по икономически и финансови въпроси, делегацията в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, интергрупата по спорта и интергрупата „Екуменическа молитвена закуска“.

На местните избори през октомври 2007 г. е номиниран за кмет на София от партия „Атака“. Той получава едва 4,02% от гласовете, а за кмет е избран Бойко Борисов.

През 2009 г. е преизбран за евродепутат. В Европейския парламент е председател на интергрупата спорт, член на Комисията по икономически и парични въпроси, делегацията за връзки с Централна Америка, делегацията в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, интергрупите за приятелство с Азербайджан, Китай, Макао и Сърбия, интергрупата „Екуменическа молитвена закуска“ и на Форума на франкофоните към ЕП.

През 2011 г. напуска партия „Атака“.

През 2014 г. Бинев напуска ГОРД и става член на Национален фронт за спасение на България (НФСБ).[7] На изборите за европейски парламент през май 2014 е втори в листата, но гласовете на партията не са достатъчни за изпращане на евродепутат.

На парламентарните избори през октомври 2014 г. е избран за народен представител от изборен район Хасково от Патриотичния фронт.

На парламентарните избори през 2017 г. Бинев е кандидат за народен представител от листите на ДПС.

През ноември 2014 г. Слави Бинев е избран за председател на комисията по културата и медиите в XLIII народно събрание.

На 8 декември 2014 г. Бинев подава оставка.