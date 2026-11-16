Луксозен закрит басейн с изкуствени насрещни вълни, собствен асансьор, професионална билярдна зала и библиотека с редки исторически ценности. Така изглежда имението на бизнесмена и председател на федерацията по таекуондо Слави Бинев в столичната местност Гърдова глава, разкрива „Филтър“. Според изданието именно в тази внушителна резиденция е настъпил и трагичният му край.

Имотът се простира на около 1500 квадратни метра разгъната застроена площ и е сред първите интелигентни частни домове, изградени в София. Зад стените му са внедрени технологични решения, които по времето на строителството са били рядкост дори за най-скъпите столични имоти.

Преди да се премести в Гърдова глава, Слави Бинев дълги години обитава една от най-известните къщи в столичния квартал „Бояна“.

Става дума за бившата резиденция на Пенчо Кубадински, член на Политбюро на ЦК на БКП.

Имотът се намира в непосредствена близост до правителствената улица „Секвоя“, свързвана с висшата партийна номенклатура отпреди 10 ноември 1989 година. В къщата са запазени характерните за социалистическия елит масивни дърворезби и богата колекция от ловни трофеи. Обстановката носи духа на времето, когато подобни резиденции са били символ на власт и привилегии.

Бинев обаче постепенно започва да търси различен стандарт на живот, съчетаващ повече пространство, съвременни удобства и високо ниво на сигурност.

Новата резиденция е проектирана като модерна частна сграда, в която технологиите играят водеща роля. Домът разполага с интелигентни системи за управление, позволяващи дистанционен контрол върху отоплението, климатизацията, осветлението и охраната.

Внедрени са сензори и автоматизирани решения, свързани със системите за сградно управление, известни като BMS (Building Management System). Те позволяват различните инсталации да работят координирано и да оптимизират потреблението на енергия.

Сред най-впечатляващите помещения в имението е огромният закрит басейн.

Той е оборудван със специална система, която създава насрещно водно течение и позволява плуване на място срещу съпротивлението на водата. Подобно съоръжение се използва за спортни тренировки и осигурява възможност за продължително плуване, без да е необходим олимпийски размер на басейна.

Друг акцент е самостоятелната билярдна зала с професионални маси. Според публикацията Бинев често използвал помещението за срещи с доверени бизнес партньори, като игрите били съпроводени от дискретни разговори. Вътрешен луксозен асансьор свързва отделните етажи на сградата и допълва удобствата в просторната резиденция.

Според „Филтър“ библиотеката била едно от любимите места на Бинев. Там той приемал най-близките си събеседници и провеждал разговори, които предпочитал да останат далеч от чужди уши.

Именно това помещение обаче се оказва свързано с най-трагичния момент в историята на имението.

Като извършител на стрелбата е посочен Еюп Темиз, описван като негов дългогодишен приятел и съпруг на бизнес съдружничката му Ния.