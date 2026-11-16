Пускат билетите за "Евровизия" в Бургас през януари, има важно условие

Билетите за песенния конкурс "Евровизия 2027", който за първи път ще се проведе в България, ще бъдат пуснати в продажба през януари. Домакин на музикалното събитие е Бургас, а организаторите подготвят общо девет представления, за които публиката ще може да закупи места. Има обаче важно условие - желаещите трябва предварително да се регистрират в официалната платформа за фенове Eurofan, съобщава Нова телевизия. Точната дата за началото на продажбите, цените и категориите билети все още не са обявени.

Девет представления в "Арена Бургас"

Големият финал на 71-вото издание на "Евровизия" ще се състои на 15 май 2027 г., събота, в "Арена Бургас". Първият полуфинал е насрочен за 11 май, вторник, а вторият ще бъде на 13 май, четвъртък. Освен трите основни телевизионни вечери организаторите предвиждат и шест предварителни шоу програми, които ще се проведат между 10 и 15 май.

Предварителните представления дават допълнителна възможност на зрителите да видят изпълненията на участниците на живо. За всички девет шоута ще се продават билети, като подробностите за местата и ценовите категории предстои да бъдат публикувани.

За участие в официалната продажба е необходима безплатна регистрация в Eurofan. Чрез платформата почитателите могат да получават информация за предстоящите продажби и новините около конкурса.

Предупреждение за фалшиви билети

В началото на ноември Община Бургас и Българската национална телевизия предупредиха за появата на измамни сайтове, които вече предлагат билети за конкурса, въпреки че официалната продажба още не е започнала. Организаторите призовават феновете да не се доверяват на подобни предложения и да не предоставят лични или банкови данни на непроверени посредници.

От общинската администрация подчертават, че информацията за билетите трябва да се следи единствено чрез официалните канали на конкурса и БНТ. Предварителната регистрация в Eurofan е безплатна и не представлява покупка на билет.

Историческата победа на DARA доведе конкурса у нас

България получи правото да организира "Евровизия 2027" след историческата победа на DARA с песента "Bangaranga" във Виена през май 2026 г. Това беше първият успех на страната ни в големия международен музикален конкурс.

Бургас беше избран за домакин на 13 август след процедура, в която участваха още София, Пловдив и Варна. До финалния етап достигнаха Бургас и столицата, а Европейският съюз за радио и телевизия и БНТ предпочетоха морския град заради съчетанието от модерна зала, транспортни връзки, хотелска база и възможности за организиране на мащабно международно събитие. "Арена Бургас", открита през 2023 г., ще посрещне участниците и публиката.

Според съобщение на Европейския съюз за радио и телевизия от 28 октомври за участие в конкурса са обявени 36 обществени радио- и телевизионни оператора, с един повече спрямо предходното издание. Сред новите участници е Канада, която ще дебютира, а Северна Македония се завръща след четиригодишно отсъствие. Испания и Словения получиха срок до декември да потвърдят окончателното си решение.

Освен конкурсните вечери Бургас ще бъде домакин и на съпътстващи музикални и културни прояви, включително традиционните пространства Eurovision Village и EuroClub. Подробностите за тяхната организация и програма предстои да бъдат оповестени.