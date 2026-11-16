Драгоман плаче за Милена - невероятно добра и много красива

Огромна трагедия почерни Драгоман и околните села, след като 18-годишно момиче загина, блъснато от автомобил, управляван от служител на „Гранична полиция“. Към момента полицаят е отстранен от длъжност, привлечен е като обвиняем и е задържан в ареста за срок до 72 часа, а по тежкия случай вече е образувано следствено дело.

Животът на 18-годишната Милена е прекъснат внезапно само броени месеци преди абитуриентския ѝ бал. Близките и приятелите на семейството са съкрушени от загубата, а сред най-разтърсените е кметът на село Алдомировци Тодор Петков, който е близък приятел на родителите ѝ, предаде агенция БЛИЦ.

„Познавам я от малка. Пред мен е отраснала. Милена трябваше да е абитуриентка тая година“, споделя през сълзи Петков. Той описва момичето като изключително ученолюбиво, добро и работливо дете, възпитано в прекрасно семейство.

По думите му тя не е имала никаква връзка с граничния полицай от „Калотина“, макар че във фаталната нощ двамата се оказали на едно и също място – в ресторант в центъра на Драгоман, но в напълно различни компании.

„Просто са били компания от Алдомировци и от Сливница дечица и са отишли на заведение“, обяснява кметът.

Оказва се, че само час преди тежкия инцидент полицаят сам е заснел и публикувал видеоклипове в социалните мрежи.

От кадрите става ясно, че мъжът е с компания и се забавлява на семеен повод. Около 4:00 часа сутринта обаче той сяда зад волана с 1,63 промила алкохол в кръвта и буквално на метри от заведението помита 18-годишната Милена.

„Към момента същият е отстранен от длъжност. Към всички служители, които нарушават правилата и извършват такива тежки нарушения, законът ще се стовари с двойно по-голяма сила срещу тях. По време на инцидента е бил в законно установена почивка.

Няма провинения и наказания по Етичния кодекс и правилата в МВР. Такова поведение на нас не ни е известно досега“, заяви старши комисар Светослав Костадинов, директор на РДГП – Драгоман.

Проверка показва, че задържаният Емил Георгиев вече има наложени глоби на пътя – за липса на технически преглед и за превишена скорост.

По информация от два независими източника на bTV доведеният баща на арестувания граничен полицай е бивш ръководител на Гранично полицейско управление „Калотина“, а самото заведение, в което са се разиграли събитията преди катастрофата, е собственост на неговата майка.

Днес ресторантът остана затворен през целия ден, а още от обедните часове потресени хора започнаха да оставят цветя на лобното място на момичето. Сред първите, дошли да почетат паметта ѝ, бяха Любомир и Михаил.

„Моля ви се, никога недейте да приемате наркотични вещества, алкохол, каквито и да е опиати. Погубвате млади и млади хора, погубвате просто човешки души“, призова с болка Любомир Методиев. Тази вечер в памет на Милена на мястото на трагедията ще се проведе и бдение.