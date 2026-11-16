Топло време до 18 градуса. Прогнозата

умерен южен вятър, който в Източна България и районите северно от планините ще бъде силен. Облачността ще се увеличава и уплътнява, а в Горнотракийската низина ще се задържи мъгливо.

Следобед в Северозападна България вятърът ще се обърне от северозапад и там ще започнат валежи от дъжд. Въпреки това времето ще остане сравнително топло. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните ще достигнат 15°–20°.

През нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи се очакват предимно в Северна България и планинските райони.

В четвъртък вятърът отново бързо ще придобие южна посока, а повишението на температурите ще продължи. Облачността ще бъде променлива, като на отделни места ще превали дъжд.