Здрава кожа през есенно-зимния сезон. Мисия възможна

Ако можем да опишем само с една дума най-големия враг на кожата ни - това е стресът. Под всяка една форма. Но какво може да стресира кожата ни? Категорично комбинацията от ниски температури, вятър и променлива влажност, дори и вредните навици. Ето и няколко прости съвета, с които да я предпазим и да съхраним нейния блясък без значение от сезона и месеца.

Промяната в температурата изисква промяна в рутината ни

Навън става все по-студено, а кожата ни изобщо не обича предизвикателствата. В допълнение към ниските температури навън, високите градуси в затоплените помещения могат да я направят суха, раздразнена и повяхнала. Сухата кожа обикновено произвежда по-малко количество себум, който играе важна роля в защитните й функции и неминуемо води до нарушаване на баланса в нея. И така както всяка зима сменяме дрехите в гардероба си, има няколко важни стъпки в ежедневната ни рутина, които трябва да променим и спазваме, за да поддържаме кожата си здрава въпреки агресивното въздействие на студа. Специалистите съветват измивните гелове да се заменят с кремообразни продукти, да се използват нежни ексфолианти, които да подпомагат по-бързото обновяване на кожата и да не се пренебрегват хидратиращите средства, като не трябва да забравяме, че кожата в областта на устните и ръцете също страда.

По-малко грим и повече сън

Знаете ли, че кожата ни има нужда поне от 8 часа сън на нощ за да протичат правилно процесите на регенерация в тялото ни. Липсата на качествен сън може да направи кожата ни повяхнала, да причини запушване на порите и поява на отворени и затворени комедони, особено ако преди лягане не е премахнат и грима.

Нашата кожа е отражение на нашия лайфстайл

Няма как да не споменем и вредното действие върху кожата на някои вреди навици, като комбинацията от алкохолни напитки и пушенето например. Високото съдържание на захар в алкохола или коктейлите например вреди не само на формата ни, но и на кожата. Захарта засилва възпалителни процеси в нея, а алкохола причинява силна дехидратация. Като допълнение към това в силно задимените пространства кожата ни е изложена на вредното влияние на токсините, които се отделят от процесите на горене при пушачите, особено пък това се отразява на тези, които пушат. Тези субстанции се натрупват в кожата и причиняват преждевременното й стареене, поради нарушаването на баланса в синтезата на колегеновите и еластични нишки. Резултатът е появата на фини линии. При пациенти, които по една или друга причина не се отказват от тютюнопушенето, съществуват някои алтернативи с потенциал за намалена вреда и редуциран риск. Според последните проучвания, бездимните продукти, като никотиновите паучове, и други, при които липсва процес на горене, се свързват с отделяне на много по-ниски концентрации на вредни субстанции в сравнение с токсините в дима от стандартните цигари. Данните и наблюденията сочат, че при тях вредите върху здравето, респективно и върху кожата, са значително по-малки спрямо това човек да продължи да употребява традиционни продукти с горене. Въпреки това, като специалист винаги препоръчвам пълно въздържане от пушене или употреба на никотинови изделия.

Слънцезащитата е част от аутфита ни и през есента и зимата

И тъй като есента в България е топла и слънчева, а зимата по нашите географски ширини върви ръка за ръка със снега, не трябва да забравяме да нанасяме слънцезащитни продукти целогодишно. Особено – любителите на походите в планината, дългите разходки и зимните спортове.

*Д-р Илиана Георгиева е лекар по дерматология с богат опит в областта на клиничната и естетичната дерматология. Професионалните ѝ интереси засягат инжекционните процедури и лазерното подмладяване на кожата. В момента работи в естетична клиника Dr. Denkova Dermatology. Занимава се с диагностика и лечение на различни заболявания на кожата. Притежава официална диплома по дерматоскопия от Италия, както и сертификати за работа с енергийнобазирани устройства, също от Италия, поставяне на дермални филъри и ботокс.

Д-р Илиана Георгиева е член на Български лекарски съюз и член на Европейската асоциация по дерматология и венерология – EADV. Има участия в многобройни национални и световни конгреси и семинари в областта на кожните болести. Висшето си образование завършва в Медицински университет – София. Специализира една година в кожна клиника на УМБАЛ „Александровска“, след което продължава своето професионално израстване в Клиника по дерматология и венерология към Военномедицинска академия – София. Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към МУ – София.