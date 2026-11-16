Рожден ден днес има Петко Петков

Рожден ден днес празнува известният поп и естраден певец Петко Петков, създател и фронтмен на култовата група „Трамвай №5“. Роден е на 16 ноември 1947 г. в село Дойренци, Ловешко. Музикалното си образование започва в Плевенската музикална гимназия, а по-късно завършва Музикалната консерватория в София със специалност фагот.

Професионалният му път на голямата сцена стартира във вокалната формация „Студио В“, основана от Вили Казасян, където пее редом до Стефан Димитров и Асен Гаргов. В края на 70-те години Петко Петков създава диско-поп групата „Трамвай №5“, която бързо се превръща в една от най-обичаните и дълголетни формации в България. Под негово ръководство групата издава десетки хитове и реализира мащабни турнета у нас и в чужбина.

През 90-те години, след временно прекъсване на дейността на групата, Петков развива самостоятелна кариера и записва запомнящи се дуети с оперната певица Стефка Минева. През 2006 г. „Трамвай №5“ се завръща триумфално на сцената с концерт в Зала 1 на НДК, а по-късно дели една сцена и с диско легендите Boney M. В личен план певецът има дългогодишен брак със съпругата си Ани, а една от дъщерите му е световноизвестната примабалерина Марта Петкова.

Днес празнуват още:

Георги Ганев, икономист

Максим Стависки, фигурист и треньор

Калин Арсов, актьор

Кристина Баксанова, журналист, репортер, тв водещ