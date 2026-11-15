Човек на Радев бие тревога! На ръба на катастрофа сме

Необходима е реформа в системата на ТЕЛК, тъй като в страната има 800 000 души с експертни решения на фона на около 2 милиона граждани в работоспособна възраст, което поставя системата на ръба на катастрофа. Това заяви в интервю за предаването „Неделя 150“ по БНР депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Здравков, който е член на парламентарната бюджетна комисия и председател на комисията по образование.

Според Здравков спекулациите около пенсионния модел са излишни, а финансовият ресурс от фалшивите ТЕЛК решения трябва да бъде пренасочен към реално нуждаещите се и децата с увреждания с цел по-добра интеграция и подоходна политика.

Относно оттеглянето на законопроекта за личните асистенти народният представител коментира, че добрата власт умее да дава и „задна скорост“, когато не са отчетени всички фактори:

„Вярвам, че към темата се подходи добронамерено и беше търсено решение за подобряване на ситуацията, но не бяха отчетени някои фактори. Беше взето правилно решение за оттегляне.“

Бюджет 2027, образование и разходи за отбрана

По думите на Здравков проектобюджетът за 2027 г. е бюджет на „честната амбиция за устойчиво развитие“, но е съобразен с новата геополитическа реалност, в която войните са отнели т.нар. „мирен дивидент“ и налагат по-високи разходи за отбрана.

Според Здравков над 90 000 учители имат добро равнище на заплащане, но основното предизвикателство остава възстановяването на авторитета и работната среда на българския учител. По отношение на синдикатите той отбеляза, че тяхната работа е да поддържат стачна готовност и не бива да бъдат съдени за това.

Предвижда се увеличение на ученическите стипендии с 20% (от 10 на 12 евро), ръст на стипендиите за докторанти с 12,65%, подкрепа за студентите, както и средства за нови физкултурни салони и ремонт на детски градини.

В отговор на въпроси за липсата на конкретно приложение с разписани общински проекти в бюджета, Здравков обясни, че всички тези дейности минават през общинските бюджети и се водят от общата политика на правителството.

Пътна безопасност и инфраструктурни поръчки

По темата за пътната безопасност Димитър Здравков акцентира върху нуждата от по-добра подготовка на шофьорите, ефективни санкции и контрол върху качеството на строителството. Според него пътищата в България трябва да отговарят на високи стандарти, без да се наблюдава разлика в качеството на работа на едни и същи фирми у нас и в съседна Сърбия.

Коментирайки доклада на Сметната палата и ситуацията в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), депутатът посочи, че ведомството е заварило тревожна ситуация и наследени 1,8 млрд. евро към общините от периода на служебния министър Иван Шишков. Относно данните за инхаус поръчката за мантинели, Здравков заяви, че числата се използват спекулативно: „Не всичко, което е законно, е морално. Щом е допуснато в закона, е възможност, стига да има достатъчно контрол.“

Позицията за данък „свръхпечалба“ и рафинерията в Бургас

В ефира на БНР Здравков отговори и на критиките на Фискалния съвет към Бюджет 2027, като защити решението рафинерията в Бургас да не плаща данък върху свръхпечалбата. Той уточни, че този налог е извънредна мярка, която се изчислява на база финансовите резултати за последните пет години, а според данните дружеството е на загуба. Депутатът допълни, че компаниите в енергийния сектор вече внасят средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

На въпрос дали вярва, че рафинерията – платила данък само през 2022 г. – действително работи на загуба, Здравков отговори: „Аз гледам числата, не мога да кажа дали собствеността има отношение към финансовия резултат.“