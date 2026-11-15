Кралят на Камбоджа посрещна Илияна Йотова на световна среща за мир

Президентът Илияна Йотова беше посрещната в Камбоджа с кралски почести като участник в юбилейната 20-а среща на върха на Международната организация на Франкофонията. Държавният глава на България се присъедини към световните лидери, приветствани от краля на Камбоджа Нородом Сихамони в столицата Пномпен.

Специално внимание на Йотова отдели и първата дама на страната Чанмони Хун Манет, която лично я придружи при посещението й във Франкофонското село. Големият международен форум, на който присъства и френският президент Еманюел Макрон, е посветен на мира, стабилността и сътрудничеството между държавите.

Кралско посрещане и среща на световните лидери

Домакин на международната среща е кралят на Камбоджа Нородом Сихамони, който приветства пристигащите държавни и правителствени ръководители заедно с премиера Хун Манет, съпругата му Чанмони и генералния секретар на Франкофонията Луиз Мушикивабо.

Сред последните пристигнали високопоставени гости беше президентът на Франция Еманюел Макрон. Официалната церемония се състоя в Международния конгресен център „Чрой Чангва“ в Пномпен.

Илияна Йотова зае място на първия ред за общата снимка на участниците, като беше една от трите дами, разположени там, съобщи БТА.

Приветствие към форума чрез видеовръзка отправи и генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Участниците обсъждат възможностите за засилване на международния диалог и преодоляване на конфликтите чрез дипломатически средства.

Снимка: БТА

Първата дама на Камбоджа лично придружи Йотова

Особено любопитен момент от визитата беше посещението на българския президент във Франкофонското село, разположено в обществената градина пред храма Ват Ботум Ватей.

След пристигането на Йотова на международното летище „Течо“ първата дама Чанмони Хун Манет, съпруга на камбоджанския министър-председател, я придружи при разглеждането на специално организираните културни експозиции.

Двете посетиха националните павилиони и художествените изложби, представящи традициите и културното богатство на Камбоджа. Те се запознаха с древното изкуство на кхмерската бродерия „Сбай“ и дори се включиха в изработването й, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП.

България участва в разговорите за мир и стабилност

Юбилейната среща на Франкофонията преминава под мотото „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Основната цел е насърчаване на дипломатическия диалог, мирното разрешаване на международните спорове и устойчивото развитие.

Президентът Илияна Йотова ще направи изказвания по време на откриващата пленарна сесия и на закритата среща на държавните и правителствените ръководители, посветена на укрепването на мира чрез съвместни усилия.

В програмата на българския държавен глава са предвидени разговори с генералния секретар на Франкофонията Луиз Мушикивабо и с президента на Виетнам То Лам. Йотова ще се срещне и с камбоджански граждани, получили висшето си образование в България и заемащи ръководни позиции в различни области.

България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 година. Организацията обединява 90 държави, а страната ни е сред водещите й партньори в Централна и Източна Европа.

На заключителния ден на форума, 16 ноември, предстои и избор на генерален секретар на организацията. За поста се състезават четирима кандидати.