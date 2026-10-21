Йотова отвърна за Огнян Атанасов. Извади 14 отговора и медицински доказателства

Президентството категорично отхвърли обвиненията, че укрива информация за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, и обяви, че е отговорило на 14 официални запитвания по случая. В специална позиция, разпространена от администрацията на Илияна Йотова се съобщава, че извършената вътрешна проверка не е установила нарушения в работата на Комисията по помилването.

Институцията посочи като основание за решението от 2022 г. тежкото здравословно състояние на осъдения, удостоверено с множество медицински документи и експертизи. Междувременно цялата преписка вече е изпратена на прокуратурата, която трябва да провери и публичните твърдения за евентуални корупционни практики.

14 отговора срещу обвиненията за мълчание

От 11 септември досега президентската администрация е предоставила информация по 14 заявления, подадени по Закона за достъп до обществена информация. Пет от тях са от народни представители, а останалите са изпратени от политици, журналисти и общественици. Въпросите обхващат както конкретното помилване, така и дейността на Комисията по помилването от 2017 г. насам.

Според президентството всички отговори са изпратени в законовите срокове, като е предоставена информацията, чието разкриване е допустимо според българското и европейското законодателство. От институцията определят обвиненията за укриване на документи като манипулативни и заявяват: „Недопустимо е спазването на закона от страна на президентската институция да се превръща в политически инструмент за внушения.“

Какво показва проверката на президентството

Администрацията на държавния глава съобщи, че е извършила собствена проверка на фактите и обстоятелствата около помилването. Според резултатите всички необходими документи са налични, а Комисията по помилването е спазила установените правила за работа.

Президентството отхвърля и твърденията, че между ноември 2017 г. и януари 2018 г. комисията е заседавала в незаконен състав. Според институцията дейността й през този период е съответствала на тогава действащите разпоредби. Това са констатации от вътрешната проверка, докато независимата проверка на прокуратурата предстои да установи дали има допуснати нарушения.

Седем прокурорски акта, 13 експертизи и три решения на ТЕЛК

Най-съществената част от позицията е свързана с медицинските основания за помилването на Огнян Атанасов. В хода на процедурата Комисията по помилването е изискала информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която е предоставила становище на специализирана медицинска комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Осъденият се е явил лично пред лекарите, които са проучили и медицинската му документация. Според заключението им Атанасов е страдал от тежки заболявания, представляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Състоянието му е изисквало лечение в специализирано неврохирургично заведение под постоянно медицинско наблюдение.

По преписката са били събрани седем прокурорски акта за прекъсване на изпълнението на наказанието, 13 медицински експертизи и три експертни решения на ТЕЛК. Към тях са приложени резултати от изследвания, амбулаторни листове и документи за извършени медицински прегледи. Именно тази документация е била използвана при преценката за помилването, извършено с указ на тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова на 5 декември 2022 г.

Йотова поиска прокуратурата да провери и записите от затвора

Новата позиция идва след решението на президента Илияна Йотова да сезира прокуратурата. На 19 октомври тя е изпратила цялата преписка с искане за обективна и пълна проверка на изнесените публично твърдения за нарушения при помилването, включително за евентуални корупционни практики.

Отделна част от сигнала засяга съхраняването и разпространението на видеозаписи от охранителните камери на Софийския затвор. Именно появилите се в публичното пространство кадри, за които се твърди, че показват Атанасов при физическа саморазправа, поставиха нови въпроси за здравословното му състояние непосредствено преди помилването. Президентството настоява компетентните органи да изяснят обстоятелствата и своевременно да оповестят резултатите.