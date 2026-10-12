Илияна Йотова с важни новини за атаките в Черно море

България предприема конкретни действия за установяване на извършителите на атаките срещу два търговски кораба в Черно море, като специализиран подводен дрон вече обследва потъналия плавателен съд. Страната ни ще използва всички дипломатически инструменти, когато бъдат събрани категорични доказателства за произхода на нападенията. Това заяви президентът Илияна Йотова в интервю за бТВ, като представи и българските инициативи за укрепване на сигурността в Черноморския регион. Държавният глава очерта три възможни пътя за прекратяване на войната в Украйна, предупреди за сериозни рискове пред енергийните цени през зимата и коментира редица вътрешнополитически въпроси.

Подводен дрон търси доказателства за атаките

Все още няма категорични доказателства за произхода на дроновете, с които бяха атакувани двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. При досегашните огледи не са открити останки от безпилотните апарати, които да позволят еднозначно установяване на извършителите.

Илияна Йотова съобщи, че специализиран подводен дрон вече изследва потъналия кораб. България е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) за осигуряване на необходимото оборудване и експертна помощ при обследването.

„Чакаме доказателствата, за да може да оформим становището си и да предприемем необходимите мерки“, заяви президентът.

Тя подчерта, че България очаква допълнителна информация от международните си партньори, които също подхождат предпазливо към установяването на отговорността за нападенията. Според държавния глава е важно всяко последващо решение да бъде подкрепено с надеждни доказателства.

Йотова припомни, че Консултативният съвет за национална сигурност категорично е осъдил ударите срещу търговските кораби, определяйки ги като грубо нарушение на международното морско право.

След приключване на проверките и установяване на отговорната страна България ще предприеме съответните дипломатически действия. Сред тях президентът посочи изпращане на дипломатическа нота, официални разговори и други необходими мерки.

Тя беше категорична, че подобни действия трябва да бъдат добре обосновани и координирани с международните партньори на страната.

Йотова обясни позицията на България за член 4 на НАТО

Президентът коментира и решението на участниците в Консултативния съвет за национална сигурност да не се иска задействане на член 4 от Северноатлантическия договор на този етап.

По думите й участниците в заседанието са били единодушни по този въпрос. Сред аргументите е обстоятелството, че нападенията са извършени извън териториалните води на България, макар и в нейната изключителна икономическа зона.

Йотова обърна внимание и на зачестяващите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Според нея механизмът на член 4 трябва да се използва внимателно и при достатъчно сериозни основания, за да не се обезценява неговото значение.

Член 4 предвижда консултации между съюзниците, когато държава членка смята, че териториалната й цялост, политическата й независимост или сигурността й са застрашени. Този механизъм е различен от колективната отбрана, предвидена в член 5.

Президентът подчерта, че решението да не се задейства член 4 не означава отказ от съюзническо съдействие. Напротив, България ще продължи да използва възможностите си като член на НАТО за засилване на морското и въздушното наблюдение, укрепване на бреговата отбрана и противодействие на безпилотните системи.

След заседанието на КСНС държавният глава вече представи предложения за ускоряване на модернизацията на Въоръжените сили, включително за придобиване на допълнителни антидрон системи и подобряване на защитата на критичната инфраструктура.

България предлага конкретни мерки за сигурността в Черно море

Илияна Йотова постави специален акцент върху необходимостта Европейският съюз да предприеме по-конкретни действия за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.

Тя съобщи, че България е поискала по-ясни механизми за изпълнение на новоприетата европейска стратегия за региона. Сред важните задачи е осигуряването на достъп до информацията от системите за видеонаблюдение и сателитно наблюдение, с които разполага ЕС.

Според президента използването на тези възможности ще помогне за по-ранното откриване на заплахи и за по-ефективното разследване на инциденти в морските пространства.

Йотова настоя и за засилено сътрудничество с Румъния и Турция. Именно с тези две държави България трябва да започне консултации за безопасността на морските коридори, преминаващи през изключителните икономически зони на трите страни.

Държавният глава обясни, че сигурността на тези маршрути е от значение не само за Черноморския регион, но и за международната търговия и световните доставки на зърно.

Сред предложените дипломатически инициативи е обсъждането на мораториум върху военните действия в Черно море, включително ограничаване на използването на дронове срещу корабоплаването.

Йотова посочи, че подобна договореност може да се превърне в първа стъпка към намаляване на напрежението и създаване на условия за по-широки мирни преговори.

Президентът последователно отстоява необходимостта Черно море да се превърне от зона на повишен риск в пространство на сигурност, свободни транспортни и енергийни коридори и международно сътрудничество. Тази позиция тя представи и от трибуната на Организацията на обединените нации през септември.

Три пътя към мира в Украйна

Илияна Йотова представи подробно виждането си за възможните дипломатически решения на войната между Русия и Украйна. Според нея България трябва да има активна роля в усилията за прекратяване на военните действия, а Европейският съюз да излезе със собствени конкретни предложения.

„Лично аз разглеждам три варианта. Първият сценарий е политиката на малките стъпки. Една от тях е енергийно примирие, което означава спиране на ударите и в двете посоки. Това пряко засяга и Черно море, защото е първата стъпка за успокояване на ситуацията там, за забрана на употребата на дронове и за гарантиране на безопасните коридори и корабоплаването. В тези малки стъпки е и споразумение за Черно море, на което аз държа изключително много“, обясни президентът.

Според Йотова ограничените договорености, които могат да бъдат постигнати на първоначален етап, са възможност за постепенно изграждане на доверие между воюващите страни. Енергийното примирие и гарантирането на безопасността на корабоплаването биха могли да създадат условия за следващи дипломатически инициативи.

Държавният глава разви подробно и останалите два сценария.

„Вторият сценарий е примирие. Примирие, което аз лично свързвам с европейско предложение, изготвено съвместно с Украйна, което да бъде представено на руската страна. Но на масата на преговорите трябва да бъдат поставени всички предложения, които Европейският съюз може да направи, да се чуе другата страна и евентуално да се стигне до споразумение. Пак казвам - чрез много активна, многостранна дипломация на различни нива. Третият вариант, който аз виждам, е истинско мирно споразумение. Ще бъде много трудно. Като имаме предвид цялата история на провала на Минските споразумения, на Нормандската четворка, ако внимателно изследваме причините защо се стигна дотам, защо не успяха тези инициативи, и се сложат всички претенции на масата, за да видим как да приключим този конфликт.“

Президентът подчерта, че постигането на траен мир ще изисква сериозни дипломатически усилия, готовност за компромиси и участие на всички заинтересовани страни.

Според нея е необходимо внимателно да бъдат проучени причините за провала на предишните мирни инициативи, за да не бъдат повторени същите грешки при бъдещи преговори.

Йотова изрази категоричната си позиция, че Европа повече „не може да стои във фоайето и в менюто за края на войната в Украйна“. Тя настоя Европейският съюз да участва пълноценно във формирането на решенията за сигурността на континента.

„Вече имаме истинска война и с огромна загуба на човешки живот, с все повече невинни жертви и разширяваща се в сърцето на Черно море“, заяви държавният глава.

По отношение на така наречената „Коалиция на желаещите“ президентът обясни, че този формат е насочен предимно към гарантирането на сигурността след евентуално примирие. Според нея обаче международната общност трябва да работи много по-активно и върху конкретните стъпки, които ще доведат до самото прекратяване на военните действия.

Йотова изрази убеждението си, че България може да участва много активно в коалиция от държави, които поставят постигането на мир в центъра на дипломатическите си усилия.

Йотова подчерта значението на дискретната дипломация

Президентът коментира и посещението в България на Кирило Буданов, ръководител на украинската президентска администрация и началник на кабинета на Володимир Зеленски.

Йотова потвърди, че не е била предварително информирана за визитата, тъй като не е била потърсена среща с президентската институция. Тя посочи, че не разполага и с официална информация за конкретното съдържание на разговорите, проведени между украинския представител и българското правителство.

В същото време държавният глава подчерта, че международните отношения, особено във военно време, изискват необходимата степен на конфиденциалност.

„Дипломацията е сложно нещо. Тя в никакъв случай не са еднолинейни преговори, които се водят пред камери и прожектори“, посочи Йотова.

Според нея не всяка дипломатическа среща трябва да бъде превръщана в публично събитие, особено когато се обсъждат чувствителни въпроси, свързани с войната и международната сигурност.

„Една доза повече дискретност не е излишна в подобен случай“, коментира президентът.

Дизеловата сделка между Тръмп и Путин и предупреждението за скъпа зима

Илияна Йотова отдели специално внимание и на ситуацията на международните енергийни пазари. Тя коментира договореностите между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел.

Според президента обявените количества са сравнително малки на фона на световното потребление на енергийни ресурси, но могат да бъдат разглеждани като част от усилията за намаляване на напрежението на пазара.

Йотова предупреди, че най-сериозният проблем през предстоящата зима може да се окаже не физическият недостиг на горива, а тяхната висока цена.

„Имаме дизелова сделка, тя вече така е известна, която отблокира първоначално 300 хиляди тона, след това още 500 хиляди през ноември и след това около 1 милион. Ако трябва да сравним с решението, което взеха Г-7 и Европейският съюз за отблокирането на 100 милиона тона, това е една нищожна част. От друга страна, има още по-голяма картина и това е енергийната криза, която се задава много тежка тази зима. Ние всички сме убедени в твърдението, че няма да има проблем със самите доставки, но ще има проблем с много високите цени. Положението с количествата газ също е доста тревожно. Европейските хранилища в момента в най-добрия случай средно са около 70% запълнени. Да, те ще стигнат, но ще трябва очевидно едно допълнително количество, и то на много високи цени“, заяви президентът.

Държавният глава обърна внимание, че дори при осигурени количества природен газ и нефтопродукти европейските икономики могат да бъдат изправени пред значителни финансови затруднения заради високите пазарни цени.

По думите й запълването на газовите хранилища не е единственият показател за енергийната сигурност. Значение има и цената, на която ще бъдат придобити необходимите допълнителни количества през зимните месеци.

Йотова коментира и въпроса за износа на горива от България. Според нея решенията в тази област трябва да се основават на внимателна преценка на икономическите ползи и възможните рискове за вътрешния пазар.

Президентът постави акцент върху необходимостта страната ни да защитава интересите на потребителите и бизнеса, като същевременно отчита международните договорености и състоянието на енергийните пазари.

Йотова за помилването на Огнян Атанасов: Вярвам на експертизите

Президентът коментира и случая с помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, както и разпространените видеокадри от затворническата болница.

Йотова обясни, че след появата на записите си е задала въпроса защо те не са били предоставени на президентската институция при разглеждането на случая.

Тя подчерта, че решението за помилване е било взето въз основа на предоставената медицинска документация, експертизи, становища на специалисти и заключения за здравословното състояние на осъдения.

„Аз вярвам на лекари, на експертизи, на болници, на епикризи“, заяви държавният глава.

Йотова уточни, че президентската институция е работила с документите, представени по установения ред, и с медицинските заключения, на които се основава процедурата за помилване.

След публичното разпространение на кадрите в институцията се извършва проверка в рамките на законовите й правомощия. Президентът не изключи възможността да бъдат необходими промени в нормативната уредба, които да подобрят процедурите и да гарантират още по-голяма яснота при разглеждането на подобни случаи.

Според Йотова е важно да се установи дали всички съществени документи и сведения са били предоставени на институцията при вземането на решението.

На директния въпрос дали носи лична отговорност за подписания указ президентът отговори категорично:

„Аз винаги нося отговорност за всичко, което съм подписвала.“

Готова за телевизионен дебат с Андрей Гюров

Илияна Йотова коментира и предстоящите президентски избори, като заяви, че е готова за публичен дебат със своя основен опонент Андрей Гюров.

Според нея най-подходящият момент за подобен разговор би бил седмицата между първия и втория тур на изборите, ако се стигне до балотаж. Тогава двамата кандидати ще могат да представят и защитят позициите си пред избирателите в национален ефир.

Йотова прие отправената й покана от Би Ти Ви за участие в телевизионен дебат.

Президентът коментира и твърденията на политически опоненти, че използва предимствата на държавния си пост по време на предизборната кампания.

Тя подчерта, че действащият президент няма възможност да излезе в отпуск и е длъжен да продължи да изпълнява конституционните си задължения независимо от участието си в изборите.

Йотова увери, че ще продължи да бъде коректив на изпълнителната власт и ще използва всички предоставени й от Конституцията правомощия, включително правото да налага вето върху приети от Народното събрание закони.

Държавният глава защити и решението си да не налага вето върху частичния бюджет. По думите й България не е можела да продължи без необходимите средства за изплащане на заплати, пенсии и финансиране на общините.

Тя посочи, че отговорността на президентската институция изисква решения, съобразени с конкретните потребности на държавата и гражданите.

С позициите си по сигурността в Черно море, дипломатическите усилия за мир в Украйна, енергийните предизвикателства и вътрешнополитическите въпроси Илияна Йотова очерта основните приоритети, които според нея трябва да бъдат в центъра на държавната политика.