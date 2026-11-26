Обрат с кмета на Варна Благомир Коцев. Административният съд спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като градоначалник на морската столица. Отстраняването на Коцев се блокира, докато съдът не се произнесе окончателно по законността на акта.

Определението е по административно дело № 3603/2026 г. и се отнася до Решение № 386 на ОИК - Варна от 23 ноември. Мярката ще действа до приключването на съдебното производство по същество с влязъл в сила съдебен акт.

Това е сериозна процесуална победа за Коцев, но не означава, че спорът за мандата му е приключил. Съдът все още не се е произнесъл дали Общинската избирателна комисия е имала законово основание да прекрати пълномощията му.

Вотът на варненци срещу незабавното отстраняване

В мотивите си магистратите поставят акцент върху последиците от едно незабавно прекратяване на кметския мандат. Според съдебния състав те не се ограничават само до личната правна сфера на Благомир Коцев. Засегнати са и гражданите, които са упражнили правото си на глас, както и демократичният ред за формиране на местната изпълнителна власт.

Съдът подчертава, че незабавното изпълнение на решението на ОИК на практика би прекратило мандат, получен пряко от избирателите, преди да бъде осъществен пълноценен съдебен контрол върху законосъобразността на административния акт.

Именно този аргумент се оказва съществен за решението да бъде спряно предварителното изпълнение. Магистратите не позволяват последиците от оспорения акт да настъпят веднага, докато законността му все още е предмет на съдебен спор.

Как се стигна до решението на ОИК

На 23 ноември Общинската избирателна комисия - Варна прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет. Решението беше взето с предварително изпълнение, като за него гласуваха 20 от присъстващите 26 членове на комисията.

Като основание бяха посочени обстоятелства, свързани с отсъствията на кмета от работа и ползването на отпуск през 2025 г., когато той беше задържан в ареста. ОИК разгледа сигнали за предполагаемо неоснователно отсъствие и прие, че са налице законовите предпоставки за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Коцев оспори решението и поиска от съда то да бъде отменено като незаконосъобразно. В жалбата си защитата му посочи и процесуални нарушения, сред които забавянето на произнасянето на комисията, липсата на уведомяване за заседанието и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да изложи позицията си пред ОИК.

Две съдебни проверки, един голям въпрос

Съдебната процедура има две отделни измерения. Първото е искането за спиране на предварителното изпълнение - именно по него Административният съд вече се произнесе в полза на Коцев.

Второто, по-същественото, е проверката дали решението на ОИК е законосъобразно. Тя предстои и ще даде отговор дали прекратяването на мандата е извършено при спазване на закона и дали изложените от комисията основания са достатъчни.

Разликата е важна. Спирането на предварителното изпълнение не отменя решението на ОИК, нито предрешава изхода от делото. То запазва положението до окончателното произнасяне на съда, така че последиците от спорния административен акт да не настъпят преди съдебния контрол.

Решението може да стигне до Върховния административен съд

Определението на Административния съд - Варна подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Така съдебната битка за кметския пост във Варна може да продължи и на следваща инстанция. Междувременно най-важният въпрос остава отворен - дали решението за прекратяване на мандата ще издържи проверката за законност.