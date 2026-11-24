Членове на Общинската избирателна комисия във Варна са получили заплахи след решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Сред заплашваните е и председателят на комисията Велин Жеков, който определи подобни действия като абсолютно недопустими. Той категорично отрече върху ОИК да е оказван натиск за вземането на определено решение и разкри подробности за процедурата, довела до отстраняването на градоначалника. Жеков обясни и защо комисията се е произнесла сега по сигнали, подадени още през миналата година, съобщава БТА.

Заплахи след гласуването, но не и натиск преди него

Велин Жеков потвърди, че след заседанието на ОИК на 23 ноември част от членовете са получили заплахи. Самият той също е бил обект на подобно отношение, но подчерта, че това няма нищо общо с начина, по който комисията е взела решението си.

Председателят отхвърли твърденията за предварителен натиск върху изборния орган. По думите му всеки член на комисията е имал възможност да се запознае с доказателствата и да прецени самостоятелно как да гласува.

Пет сигнала и продължителна процедура

Жеков разкри, че още от есента на 2023 г. в ОИК Варна са постъпвали сигнали с искания за предсрочно прекратяване на мандата на Благомир Коцев. Пет от тях са свързани с решение №386, с което комисията прекрати пълномощията му.

Първите два сигнала са подадени в началото на ноември 2025 г. По тях комисията е събрала доказателства от Община Варна, включително заверени преписи от заповеди и документи от Общинския съвет. След това на Коцев е предоставена възможност да представи възражение в тридневен срок.

Докато процедурата продължавала, постъпили и нови сигнали. Първоначално ОИК решила всички да бъдат разгледани заедно, но впоследствие възникнал въпросът дали производствата да не бъдат разделени.

Как се стигна до гласуването с 20 гласа

Според Жеков преди около десет дни темата за разделянето на сигналите отново е била поставена на обсъждане. На заседанието на 23 ноември комисията решила първо да се произнесе по двата сигнала от 2025 г., по които събирането на доказателства вече било приключило и било получено възражението на кмета.

На гласуване били подложени две предложения. Първото предвиждало да се приеме, че не са установени нарушения от страна на Коцев. То получило шест гласа и не било прието.

Второто предложение, според което има основания за предсрочно прекратяване на кметските пълномощия, било подкрепено от 20 членове на ОИК. В заседанието участвали 26 от общо 27 членове на комисията, като отсъстващият бил от квотата на ГЕРБ.

Жеков подчерта, че решението е получило подкрепа от представители на всички партии и коалиции, представени в изборния орган.

Жеков отхвърли обвиненията за скрито заседание

Председателят на ОИК отрече и твърденията, че Благомир Коцев умишлено не е бил информиран за предстоящото разглеждане на казуса. По думите му дневният ред е бил публикуван на сайта на комисията няколко дни преди заседанието, като в него ясно са били посочени въпросите за обсъждане.

Той обясни още, че след законодателни промени комисиите са длъжни да се произнасят по постъпилите сигнали. Ако не го направят, подателите могат да сезират съда, който да задължи съответния изборен орган да вземе решение.

Два предишни случая с районни кметове

Велин Жеков направи паралел с решения на ОИК Варна отпреди около две години, когато комисията прекрати мандатите на двама районни кметове. Тогава също имало силни обществени реакции, но решенията впоследствие били потвърдени както от Административния съд във Варна, така и от Върховния административен съд.

Председателят уточни, че не може да прогнозира как магистратите ще се произнесат по настоящия случай. Той обаче заяви, че комисията е обсъдила внимателно представените документи и аргументи, преди да вземе решението си.

Жеков допълни, че решението вече е публикувано на сайта на ОИК. След постъпването на жалба от адвокатите на Благомир Коцев документите ще бъдат изпратени незабавно на Административния съд във Варна.