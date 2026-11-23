В новините за войната в Черно море все по-често чуваме съобщения за атакувани руски или украински търговски кораби, които обаче плават под флаговете на съвсем други държави - Малта, Панама, Либерия или Маршаловите острови. За мнозина това звучи странно. Как е възможно един кораб да бъде наричан руски, а на кърмата му да се развява малтийското знаме? И защо украински кораб може да плава под флага на африканска държава?

Отговорът се крие в една от най-разпространените практики в международното корабоплаване - регистрацията на търговските кораби в държави, различни от тези на техните собственици.

Какво всъщност означава флагът на един кораб?

Всеки търговски кораб трябва да бъде регистриран в определена държава, под чийто флаг има право да плава. Тази държава се нарича държава на флага и именно тя определя голяма част от правните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря плавателният съд.

Флагът обаче невинаги показва кой действително притежава кораба.

Например танкер може да бъде собственост на руска компания, да се управлява от гръцки корабен оператор, да има екипаж от филипински и украински моряци, да превозва руски петрол за Индия и въпреки това да плава под флага на Либерия.

Всичко това е напълно възможно и широко разпространено в международното корабоплаване.

Същото важи и за украинските търговски кораби. Плавателен съд, свързан с украинска компания, може да бъде регистриран в Панама или Малта, без това да означава, че е престанал да бъде украинска собственост.

Защо корабособствениците избират чужди флагове?

Основната причина е икономическа.

В международното корабоплаване съществува практика, известна като "удобен флаг". При нея корабособственикът регистрира плавателния съд в държава, която предлага по-изгодни условия за извършване на търговска дейност.

Тези условия могат да включват по-ниски данъци, по-евтина регистрация, по-гъвкави правила за наемане на международни екипажи и по-малко административни разходи.

За големите корабни компании, които притежават десетки или стотици плавателни съдове, разликите в разходите могат да бъдат значителни.

Именно затова държави като Панама, Либерия и Маршаловите острови са сред най-популярните места за регистрация на търговски кораби в света.

Те разполагат с големи международни корабни регистри, които обслужват собственици от множество държави.

Войната обаче направи тази особеност много по-видима за широката общественост, тъй като всяко нападение срещу търговски кораб в Черно море поставя въпроси за неговата собственост, националност, товар и правен статут.

Затова, когато чуем за руски танкер под малтийски флаг или за кораб с украински товар под либерийски флаг, няма непременно противоречие.

В международното корабоплаване националността на собственика, произходът на товара и държавата, под чийто флаг плава корабът, са три различни неща. Именно това обяснява защо толкова много търговски плавателни съдове по света носят знамена, които на пръв поглед нямат нищо общо с държавите, с които са свързани.