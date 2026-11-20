Европейската комисия отпусна днес на Украйна 7,9 милиарда евро за покриване на финансовите нужди на страната и осигуряване на функционирането на държавната администрация, предаде Укринформ, като се позова на нейно съобщение.

Това е най-голямото еднократно плащане по европейския механизъм за подкрепа на Украйна (Ukraine Facility).

"Украйна продължава да осъществява реформи, докато всеки ден се защитава. Днес предоставяме близо 8 милиарда евро – най-голямото плащане досега. Това ясно показва, че реалният напредък в реформите носи конкретни резултати и ползи", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя подчерта, че Украйна може да разчита на европейската подкрепа, докато продължава да се противопоставя на руската агресия и напредва по пътя към членство в ЕС, информира БТА.

Това е деветото плащане по механизма, който подпомага възстановяването, реформите и европейската интеграция на Украйна. С новия транш общата подкрепа по Плана за Украйна достига 40 милиарда евро, включително външни вноски от държави членки и партньори, както и средства по Заема за подкрепа на Украйна.

От отпуснатите днес средства 5,1 милиарда евро са по Заема за подкрепа на Украйна. Така общата изплатена сума по този заем надхвърля 5,9 милиарда евро.

Средствата са предоставени след оценка на изпълнението на договорените реформи от украинските власти. Те обхващат правосъдната система, борбата с корупцията и изпирането на пари, енергетиката, финансовите пазари, децентрализацията и други ключови области.

Според Европейската комисия до края на 2026 г. за Украйна остават на разположение още 15,7 милиарда евро европейска финансова подкрепа. От тях 10,2 милиарда евро са предназначени за укрепване на украинската отбранителна промишленост, а 3,9 милиарда евро – за бюджетна подкрепа. Отпускането на средствата зависи от изпълнението на съответните условия и реформи.

Украинският премиер Сергий Корецки потвърди, че отпуснатите средства вече са постъпили в държавния бюджет.

"Това е жизненоважна подкрепа за поддържането на финансовата стабилност и посрещането на приоритетните нужди на държавата в условията на пълномащабна война", заяви той.

Механизмът за подкрепа на Украйна влезе в сила на 1 март 2024 г. и предвижда над 50 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми за страната през периода 2024–2027 г. Финансирането е обвързано с изпълнението на предварително договорени реформи.