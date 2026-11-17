Очевидно е, че няма как Кримският мост да бъде възстановен по време на войната, защото се изисква сложна строителна работа с много плавателни средства и екипи.

Русия ще проведе извънредно правителствено заседание, след като украинска атака срещу моста, свързващ страната с анексирания Кримски полуостров, доведе до срутването на цяла негова секция, съобщиха във вторник руските държавни медии, цитира Профит.

Извънредно заседание за моста

„В най-скоро време ще се състои заседание на правителствената комисия за справяне с последиците от атаката срещу Кримския мост, председателствано от вицепремиера Марат Хуснулин“, посочват държавните информационни агенции, позовавайки се на правителствено изявление.

Дългият 19 километра мост свързва Краснодарския край в Русия с Кримския полуостров през Керченския проток. Съоръжението е построено от Москва след окупацията на Крим през 2014 г.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. мостът многократно е бил обект на украински атаки.

„Кримският мост. Санкциониран“, написа в социалната мрежа X Владислав Власюк, комисарят по санкциите към украинския президент.

Според появилата се информация при удара е използвана новоразработената украинска крилата ракета „Фламинго“.

Атаката срещу Кримския мост идва, след като късно в понеделник руски удари поразиха два основни моста в Киев. Те бяха част от нощна офанзива, нанесла щети на критична инфраструктура и довела до прекъсвания на отоплението и водоснабдяването в части от украинската столица, съобщи кметът на града, цитиран от Euronews.

Зеленски предупреди за нови руски удари

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстоящи руски нападения през следващите дни, докато представители на Киев, Европа и Съединените щати обсъждаха бъдещи преговори с Москва, насочени към намирането на път за прекратяване на войната.

„Тази вечер, през нощта и през целия утрешен ден, моля, следете внимателно предупрежденията за ракетна опасност“, призова той.

„А там, в Русия, трябва да знаят, че за всяко тяхно злодеяние ще последва наш справедлив отговор“, добави украинският държавен глава.