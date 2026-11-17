Всяко окончателно мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна трябва да бъде съгласувано както с Киев, така и с Москва. Това заяви специалният представител на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър след нова серия дипломатически разговори с Русия, Украйна и европейските съюзници.

По думите му преговорният процес отбелязва напредък, а Вашингтон вече подготвя следващите срещи, които трябва да се проведат в близко бъдеще. Американската администрация поставя в основата на бъдещото уреждане три направления - надеждни гаранции за сигурността на Украйна, перспектива за членство в Европейския съюз и мащабна програма за следвоенно възстановяване.

Къшнър разкри подробности за разговорите с Москва и Европа

В публикация в социалната мрежа Х Къшнър съобщи, че на 16 ноември заедно със специалния пратеник Стив Уиткоф е разговарял с помощника на руския президент Юрий Ушаков. Обсъдени са постигнатият досега напредък и следващите стъпки в мирния процес.

След контакта с Москва американските представители са провели разговор с Украйна и европейските партньори. В него са участвали съветниците по националната сигурност на Германия, Франция, Великобритания, Полша и Италия, както и представители на Европейския съюз и НАТО.

Къшнър съобщи, че една от обсъжданите възможности е възстановяването на прекия диалог между Русия и европейските държави, който на практика е прекъснат през последните четири години. Според него такъв контакт би позволил на страните непосредствено да обсъдят опасенията и предложенията си за бъдещата сигурност на континента.

Американският представител подчерта, че НАТО ще продължи да играе основна роля в европейската система за сигурност. Вашингтон работи за укрепване на съществуващите механизми за сътрудничество, прозрачност и предотвратяване на военна ескалация.

Три основни условия за траен мир в Украйна

Къшнър представи и основните резултати от дипломатическите усилия, които той и Уиткоф водят през последната година. По думите му още в началото на работата си двамата са определили като основна цел създаването на условия Украйна да остане суверенна, сигурна и икономически стабилна държава, която самостоятелно определя бъдещето си.

Първият елемент на американския подход са надеждните гаранции за сигурност, които трябва да защитят Украйна от бъдеща агресия. Вторият е осигуряването на път към членство в Европейския съюз, чрез който страната да закрепи дългосрочната си европейска перспектива.

Третото направление предвижда цялостна програма за следвоенно икономическо възстановяване. Тя се разработва съвместно с европейските партньори, Световната банка и други международни организации и включва мерки за финансова стабилност, привличане на инвестиции, възстановяване на разрушената инфраструктура и дългосрочен икономически растеж.

Според Къшнър напредъкът по тези три направления трябва да даде на Украйна необходимата сигурност и увереност за преговорите с Русия по оставащите най-трудни въпроси.

Американският представител постави специален акцент върху необходимостта окончателното споразумение да бъде прието от двете воюващи държави. Той съобщи, че зад закрити врати се обсъждат конструктивни предложения, които постепенно помагат за сближаване на позициите. Къшнър призна, че остават сериозни предизвикателства и трудни решения, но подчерта решимостта на Тръмп да постигне трайно прекратяване на войната.

Москва не е съгласна Европа да участва в следващите преговори

Паралелно с американските дипломатически усилия се появиха разногласия около формата на следващия кръг разговори. Помощникът на Владимир Путин Юрий Ушаков заяви, че Москва не е давала съгласие европейски представители да се включат в преките мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ.

Според Ушаков засега се обсъжда продължаването на тристранния формат, възстановен миналата седмица в Абу Даби след деветмесечно прекъсване. Той допусна, че може да са необходими още един или няколко кръга разговори, преди да бъде разгледана възможността за европейско участие.

Руският представител посочи, че Москва очаква от европейските държави ясно предложение за ролята, която възнамеряват да играят в мирния процес. Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди намерението на ЕС да участва активно в дипломатическите усилия чрез формат, включващ петте големи европейски държави, институциите на Съюза и неговите партньори.

Нова среща в Берлин, Тръмп ще разговаря с Путин и Си Цзинпин

Нов етап от дипломатическите усилия се очаква още тази седмица. Според информация на Аксиос Стив Уиткоф и Джаред Къшнър планират среща с украински и европейски представители в Берлин на 19 ноември.

Основната задача ще бъде разработването на конкретни гаранции за сигурността на Украйна и съгласуването на икономическата програма за възстановяването й след войната. Американски представител е съобщил пред изданието, че Вашингтон поддържа постоянни контакти с Киев и европейските съюзници, докато едновременно продължава разговорите с Москва.

Срещата в Берлин ще съвпадне с посещението на Доналд Тръмп в Китай, където американският президент трябва да разговаря с Владимир Путин и Си Цзинпин. Тръмп вече заяви, че възнамерява да постави войната в Украйна сред темите на тези разговори.

По информация на Аксиос американската администрация разглежда двете срещи като взаимно свързани дипломатически усилия. Държавният секретар Марко Рубио, министърът на финансите Скот Бесънт и началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър са били информирани за развитието на преговорите.

Украинският президент Володимир Зеленски също потвърди проведените разговори с американските представители и европейските партньори. Той ги определи като трудни, но съобщи, че е постигната договореност за продължаване на работата в Берлин и подготовка на съвместни действия в рамките на мирния процес.